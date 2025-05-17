Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, genetiği değiştirilmiş tohumların halk sağlığına zararı ve tohumda dışa bağımlılığı sona erdirmek amacıyla yerel tohumların üretilmesi, korunması ve üretimde kullanılarak çoğaltılması amacıyla çalışma başlattı.

Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, yerel tohumların çoğaltılması için Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı’na bağlı Kayapınar ilçesi Medya Mahallesi’ndeki meyve bahçesinde çalışma başlattı. Genetiği değiştirilmiş tohumların halk sağlığına zararı ve tohumda dışa bağımlılığı sona erdirmek amacıyla yapılan çalışma kapsamında yerel tohumların korunması ve yeniden üretimde değerlendirilmesi hedefleniyor. Yerel tohumlardan elde edilen fideleri toprağı işleyerek diken ekipler, kavun, karpuz ve salatalık tohumlarını da toprağa ekti. 11 çeşit domates, 2 çeşit patlıcan, 6 çeşit biber, altın çilek, kavun, karpuz ve salatalık başta olmak üzere 30 çeşit meyve ve sebzeden sonbahara doğru elde edilecek yerel tohumlar, önümüzdeki yıl için halka ve çiftçilere dağıtılacak.

Yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Ekonomik Araştırmalar Yatırım ve Destek Şubesi Müdürü Harun Yalçınkaya, yerel tohumların artırılması için çalışma başlattıklarını kaydetti. Yerel tohumlarla halkın güvenli gıdaya ulaşmasını amaçladıklarını vurgulayan Yalçınkaya, "Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı’na ait bu alanda yerel tohumların artırılması ve tekrardan halkımıza sunulmak üzere bir fide dikim çalışması başlattık. Yaklaşık 20-24 çeşit ürünün 4 bine yakın fidesini burada diktik. Buradaki gayemiz mevcut piyasada olan hibrit ve genetiği değiştirilmiş tohumların halk sağlığına zararı bilimsel olarak kanıtlandığı için, halkımızın tekrardan güvenli gıdaya, sağlıklı ürüne erişmesi için burada yerel tohumları arttırıp seneye öğreticilerimizle bunu paylaşmaya hedefliyoruz" dedi.

"Tohum ve fide desteğini çiftçilerimizin hizmetine sunacağız"

Tohumda dışa bağımlılığı yerel tohumla aşmak istediklerini belirten Yalçınkaya, "Yüzyıllardır geleneksel olarak insanlarımız ürün ektikten sonra bir sonraki sene için tohumlarını kaldırırdı. Ama geldiğimiz süreçte artık dışa bağımlı hale geldik. Ve bu bağımlılık ciddi sağlık sorunlarını da beraberinde getirdi. Biz de büyükşehir belediyesi olarak bu konuda elimizden ne gelir diye bir arayış içine girdik ve burayı bir deneme sahası olarak planladık. Bunu önümüzdeki yıl tohum ve fide desteği olarak bunu çiftçilerimizin hizmetine sunacağız" diye konuştu.