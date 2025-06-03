Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde kurulan Gıda Denetim Koordinasyonu tarafından mayıs ayında 989 iş yerinde yapılan denetimlerde 372 kilogram bozulmuş ve tarihi geçmiş ürüne el konularak, 51 işletme hakkında işlem yapıldı.

Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı, halkın sağlıklı ve güvenli gıdaya ulaşması amacıyla denetimlerine devam ediyor. Bu kapsamda Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı, Zabıta Dairesi Başkanlığı ile ilçe belediyelerine bağlı ekiplerin içinde yer aldığı Gıda Denetim Koordinasyonu, lokanta, pastane ve imalathane gibi iş yerlerinde denetimlerini sürdürüyor. Gıda Denetim Koordinasyonu tarafından mayıs ayı boyunca halk sağlığını korumak ve vatandaşların güvenli gıdaya erişimini sağlamak amacıyla 989 iş yerinde denetimler gerçekleştirildi. Denetimlerde 51 iş yerinde toplam 372 kilogram bozuk veya son kullanma tarihi geçmiş gıda ürününe imha edilmek üzere el konularak, işletmelere ilgili mevzuatlar gereğince işlem uygulandı.

Ekiplerin Kurban Bayramı öncesinde tatlı ve şekerleme imalathanelerine, kuruyemiş satan işletmelere yönelik denetimlerini arttıracağı belirtildi.