Karaman’da 9 metrekarelik dükkanında 50 yıldır ayakkabı tamirciliği yapan Yusuf Girgin, hem çocuklarını okuttu hem de çocukluk hayalini gerçekleştirdi.

Karaman’da yaşayan 62 yaşındaki Yusuf Girgin, çocukluk hayali olan ayakkabı tamirciliği mesleğiyle 50 yıl önce bir kişinin vesilesiyle tanıştı. Çırak olarak başladığı meslekte kendini geliştirerek halen bu mesleği yapan Girgin, geçimini ayakkabı tamirciliği ile sağlayarak çocuklarını okuttu. Karaman’da Gazipaşa Bedesteni içerisinde bulunan 9 metrekarelik dükkanında yarım asırdır bu mesleği icra eden Girgin, çocukluk hayalini gerçekleştirdiğini fakat şimdi mesleği devam ettirecek çırak bulamadığını söyledi.

"Bu meslek çocukluk hayalimdi"

Ayakkabı ustası Yusuf Girgin, Karaman’da doğup yetiştiğini anlatarak, "İlkokula başlamadan önce balıklı şeker, simit sattım. O zamanlarda yokluk içindeydik. Şimdi Allah’a şükür çok iyi durumumuz. 1975 yılında bir amcaya iş aradığımı ve ayakkabıcılık mesleğini sevdiğimi söyledim. Haziran’ın 12’siydi, çok iyi hatırlıyorum. Amca bana bu dükkanı gösterdi ve buraya gelerek işe başladım. 1975 yılından bu yana bu mesleği severek yapıyorum. Bu meslek çocukluk hayalimdi, kendimi zamanla geliştirdim. Çocuklarımı bu meslekten elde ettiğim gelirle okuttum. 2 kızım bir oğlum vardı, kızımın biri vefat etti. 2 evladım da şuanda memur oldu. 50 yıldır bu işi yapıyorum. Allah’a şükür çocuklarımı okuttum ve ona göre hayatımızı devam ettirdik. 9 metrekarelik dükkanda bu mesleği yürütüyoruz. Sevdiğim için bu mesleği yapıyorum. Ayakkabı tamirciliği mesleğinde çırak bulma ihtimalimiz kesinlikle yok. Çocuklar şimdi bu mesleği beğenmiyor, berberliğe yöneliyor. Günümüzde terziler de çırak bulamıyor, şu an berberlik revaçta. Pahalılık ve alım gücünün azalmasıyla ayakkabı tamirine olan ilgi yüksek. Bir çift ayakkabı alan vatandaş, ayakkabısını yaptırıyor ve 2-3 sene o ayakkabıyla idare ediyor. Vatandaşlar tamir yaptırdıktan sonra ‘3-4 sene bana 2 çift ayakkabı yetiyor’ diyor" dedi.