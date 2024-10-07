Mersin Büyükşehir Belediyesinin öğrencilere sağladığı destek sayesinde bir öğrenci daha üniversite hayaline kavuştu. Hem Büyükşehir Belediyesinin kurs merkezinden, hem de resim kursundan yararlanan Efecan Uludağ, girdiği yetenek sınavlarında derece yaparak kazandığı 3 üniversiteden Trakya Üniversitesi Grafik Bölümü’nü tercih etti.

Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı bünyesinde düzenlenen resim kursu, hafta içi her gün devam ediyor. Ücretsiz olarak verilen kurstan; başta güzel sanatlar lisesi ve güzel sanatlar fakültesini hedefleyen öğrenciler olmak üzere, 14 yaş ve üzeri her vatandaş faydalanabiliyor. Bu imkandan yararlanan öğrencilerden Efecan Uludağ, emeklerinin karşılığını aldı. 5 üniversitenin yetenek sınavına giren Uludağ, Çukurova Üniversitesi Moda Tasarım Bölümü’nü 1’inci, Trakya Üniversitesi Grafik Bölümü’nü 2’nci olarak kazandı. Akdeniz Üniversitesi Heykel Bölümü’nü de derece yaparak kazanan Uludağ, bunlar arasından Trakya Üniversitesi Grafik Bölümü’nü tercih etti.

"5 üniversitenin sınavına girdi, 3’ünü dereceyle kazandı"

Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı bünyesinde görev yapan resim öğretmeni Ali Emre Yılmaz, daha önce haftada bir gün düzenledikleri resim kursunu, mayıs ayından beri hafta içi her gün verdiklerini belirtti. Kursa katılan öğrencilerden Efecan Uludağ‘ın yetenekli olduğunu belirten Yılmaz, "Geçen sene Çanakkale 18 Mart Üniversitesi’ni kazanmıştı. Bazı imkansızlıklardan dolayı gidemedi. Bu sene 5 üniversitenin yetenek sınavına girdi. Bunlardan 3’ünü dereceyle kazandı. Bu onun için çok büyük bir başarı. Ben sadece yol gösterdim. Zaten en güzel bölümleri kazanmayı hak etti. Günümüz teknoloji çağı olduğu için grafik bölümünü tercih etmesini önerdim. Kaydını yaptırdı, şimdi okuması için uğurlayacağız" dedi.

"Hayalim güzel sanatlar fakültesiydi"

Trakya Üniversitesi Grafik Bölümü’nü tercih eden 19 yaşındaki Efecan Uludağ da resme her zaman ilgisi olduğunu belirterek, birkaç senedir bu alana yoğunlaştığını söyledi. Hayalinin güzel sanatlar fakültesi olduğunu dile getiren Uludağ, "Bu sene haftanın 5 günü Ali hocayla beraber çalıştık. Merkezde iyi bir eğitim aldım. Sanata gerçekten değer veren bir belediyemiz var. Diğer arkadaşların da belediyenin kurslarından yararlanmalarını tavsiye ederim. Çünkü gerçekten güzel bir eğitim veriyorlar. Pahalı atölyelere yüksek ücretler vermek yerine, burada güzel bir eğitim alabilirler" diye konuştu.