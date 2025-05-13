Bayburt İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü personellerince AFAD gönüllüsü eğitimleri verilmeye başlandı. 5 gün boyunca devam edecek eğitim programının sonunda gönüllüler, hafif arama kurtarma, yangın, insani yardım eğitimi ve ilk yardım farkındalığı konusunda bilgi sahibi olacaklar.

2025 yılı Birinci Grup Destek AFAD Gönüllüsü Eğitimleri kapsamında, Bayburt Valiliği Ek Hizmet Binası Konferans Salonunda 27 Temel AFAD Gönüllüsüne eğitmenler tarafından eğitimler veriliyor. Eğitimlerde, arama kurtarma eğitimi, yangın ve insani yardım gibi çeşitli alanlarda yüz yüze eğitimler verilecek. 5 gün sürecek eğitimlerin sonunda, eğitimleri başarıyla tamamlayan gönüllülere, sertifikaları ve gönüllü kimlik kartları takdim edilecek.