Erzincan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Terzi Baba Yurdu, Aile Yılı kapsamında 45 yıllık evli bir çifti ağırladı. Çift, evlilik tecrübelerini ve sağlam ilişki sırlarını öğrencilerle paylaştı.

Cumhurbaşkanlığı tarafından ilan edilen ’Aile Yılı’ etkinlikleri kapsamında, Erzincan Terzi Baba Yurdu 45 yıldır evli olan Yaşar ve Ayten Yıldırım çiftini yurtta misafir etti. Yaşar ve Ayten Yıldırım çifti öğrencilere evliliklerindeki 45 yılı anlattı. Yıldırım çifti, evliliklerinin nasıl başladığını, yıllar içinde karşılaştıkları zorlukları nasıl aştıklarını ve bu uzun yolculukta birbirlerine nasıl destek olduklarını genç öğrencilerle paylaştı.

Gençlere yönelik tavsiyelerde bulunan çift, sağlıklı ve uzun ömürlü bir ilişkinin temelinin aile içindeki güçlü iletişim, karşılıklı anlayış ve sevgi gibi temel değerlere dayandığının altını çizdi.

Günümüz ilişkilerinde gençlerin karşılaşabileceği zorluklar ve bu zorluklarla başa çıkma yöntemleri üzerine de düşüncelerini aktaran deneyimli çift, sabrın, hoşgörünün ve fedakârlığın evlilik kurumundaki önemine değindi.

Yurt yönetimi, bu tür etkinliklerle öğrencilerin sosyal ve kişisel gelişimlerine katkıda bulunmayı hedeflediklerini belirtti.