Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından ’toprakta tarih, sofrada tat, sokakta neşe’ sloganıyla düzenlenen 4. Uluslararası Tarsus Festivalinin ikinci günü, Fatma Turgut’un konseriyle tamamlandı. Festivale katılan binlerce kişi, ünlü sanatçının şarkılarıyla unutulmaz bir gece yaşadı.

Cumhuriyet Meydanını dolduran kalabalık, konser öncesinde MC Halil Bal’ın DJ performansı ve ışık gösterileriyle coştu. Eğlencenin dozunu artıran anlar, Fatma Turgut’un sahneye çıkmasıyla doruğa ulaştı. ’İkimizden biri, güzel bir son, yalnızlık senfonisi, antidepresan gülümsemesi ve pembe mezarlık’ gibi sevilen şarkıları seslendiren sanatçı, Tarsuslulara hem duygusal hem enerjik dakikalar yaşattı.

Konserine keyifli festival günleri ve güzel bir gece dilekleriyle başlayan Fatma Turgut, "Çok mutluyum. Tarsus’a ilk defa geliyorum ve çok heyecanlıyım. Kalabalık tek kelimeyle mükemmel" diyerek duygularını paylaştı.

Sanatçıya çiçek takdim eden ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer’in selamlarını ileten Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı Koordinatörü, opera sanatçısı Bengi İspir Özdülger, "Tarsusumuza ve muhteşem festivalimize geldiğiniz için teşekkür ediyoruz. Gençler ve kendini genç hisseden sevgili Tarsuslular, bu güzel enerjiniz sayesinde harika bir gece yaşıyoruz. İyi ki varsınız" ifadelerini kullandı.

Konser, eğlencenin yanı sıra duygusal anlara da sahne oldu. Tarsuslu bir genç, sevdiğine sahne önünde evlilik teklifi etti. Genç çiftin bu anlamlı anına binlerce kişi alkışlarla eşlik etti.