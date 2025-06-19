Muğla Büyükşehir Belediyesi, Bodrum Belediyesi ve Livaneli Vakfı iş birliğiyle bu yıl dördüncüsü düzenlenen Uluslararası Akdeniz Edebiyat Günleri, 20-21 Haziran tarihlerinde Bodrum’da edebiyat ve sanat dünyasını bir araya getirecek. Bu yıl etkinlik, 82 yaşında hayatını kaybeden usta oyuncu Filiz Akın’ın anısına düzenleniyor.

İki gün sürecek etkinliğin ilk gün açılış konuşmalarını; Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, ile sanatçı Zülfü Livaneli yapacak. Açılışın ardından Türkan Şoray’ın yer aldığı kısa bir film gösterimi sunulacak.

Program, 18.15’te Pınar Seli’nin solo konseri ve 18.30’da Muğla Büyükşehir Belediyesi Senfoni Orkestrası’nın konseriyle devam edecek. Etkinlik 19.15’te Inspera Fuaye Alanı’nda gerçekleştirilecek kokteyl ile sona erecek.

İkinci gün katılımcılar edebiyata ve sinemaya doyacak

Etkinliğin ikinci gün açılış konuşmalarını Kıyı Ege Belediyeler Birliği ile Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, Şule Bucak gerçekleştirecek. Konuşmaların ardından, sanatçı Filiz Akın’a dair kısa bir film gösterimi sunulacak.

Program, saat 11.30 ile 13.00 arasında Barış Atay, Evanthia Reboutsika ve Ahmet Mümtaz Taylan’ın konuşmalarıyla devam edecek. Devamında 15.00’te "Yılanı Öldürseler" filminin gösterimi yapılacak. 16.15’te Türkan Şoray ve Zülfü Livaneli’nin sohbeti gerçekleşecek. Gün, Tilbe Saran, Nefeli Oikonomou Pantzou ve Prof. Dr. Onur Bilge Kula’nın konuşmalarıyla tamamlanacak.

Başkan Aras: "Sanat ve edebiyat, bir kenti aydınlatan en güçlü ışıktır"

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, yapılacak etkinlik ile ilgili şu ifadelere yer verdi:

"Edebiyat ve sanat, bir toplumun ruhunu besleyen, düşünceyi derinleştiren ve bizi ortak bir geleceğe taşıyan en kıymetli değerlerdir. Dördüncüsünü gerçekleştireceğimiz uluslararası Akdeniz Edebiyat Günleri, Muğla’mızın kültür ve sanatla olan güçlü bağını bir kez daha ortaya koyacaktır. Bu yıl aramızdan ayrılan değerli sanatçımız Filiz Akın’ın anısına gerçekleştireceğimiz bu program, aynı zamanda ona duyduğumuz vefanın bir göstergesidir. Bodrum’da yükselen bu sanat ve edebiyat ışığının, Akdeniz’e ve dünyaya ilham olmasını diliyorum"