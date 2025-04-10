Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de bugün yayımlanan kapsamlı atama kararlarında 4 ülkeye de yeni büyükelçi atamaları gerçekleştirildi.ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kapsamlı atama kararları bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre atama kararları kapsamında 4 ülkeye yeni büyükelçi atamaları da gerçekleştirildi.

Atamaları gerçekleştirilen Türkiye'nin büyükelçilikleri şöyle:

Bosna-Hersek Büyükelçiliğine Protokol Genel Müdür Yardımcısı Emin Akseki,

Burkina Faso Büyükelçiliğine Çevre İklim Değişikliği ve Sınıraşan Sular Genel Müdür Yardımcısı Feriba Duygu Hokkacı Esirgen,

İrlanda Büyükelçiliğine İklim İlişkileri Genel Müdürü Esra Cankorur

Nijerya Büyükelçiliğine Mehmet Poroy