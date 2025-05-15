Sağlık Bakanlığı tarafından Samsun’a kazandırılacak 350 yataklı İlkadım Devlet Hastanesi için ön proje ihalesi hazırlıkları başladı. Bakanlık yetkilileri, hastanenin yapılacağı alanda zemin etüt çalışmaları ve proje değerlendirmeleri kapsamında incelemelerde bulundu.

Samsun Şehir Hastanesi’nden sonra en büyük yatırım

Samsun Şehir Hastanesi’nin ardından il merkezine yapılacak en büyük sağlık yatırımı olacak olan İlkadım Devlet Hastanesi’nin, İlkadım ilçesi Kılıçdede Mahallesi’nde 73 bin metrekare kapalı alana sahip bir bölgede inşa edilmesi planlanıyor. Hastane alanında; mevcut Sağlık Müdürlüğü binası, Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Ek Hizmet Binası ile Onkoloji ve Nükleer Tıp Merkezleri bulunuyor.

Uras: "Süreç hızlı ilerleyecek"

Konuya ilişkin açıklama yapan Samsun İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Mustafa Uras, "Samsun Şehir Hastanemizin açılışından sonra il merkezindeki sağlık hizmetlerinin planlaması netleşti. Bu kapsamda 350 yataklı İlkadım Devlet Hastanemiz için zemin etüt alanları belirlendi. Proje ve yapım ihaleleriyle ilgili ilk adımlar atılmaya başlandı" dedi.

Proje sürecinin hızla tamamlanacağını vurgulayan Uras, "Sağlık Bakanlığı İnşaat ve Yapım Dairesi ekipleri, inşa edilecek alanı yerinde inceledi. Bu yıl sonuna kadar proje ihalesinin yapılmasını hedefliyoruz. Gelişmeleri belirli aralıklarla kamuoyuyla paylaşmaya devam edeceğiz. Hastanemiz şimdiden Samsun’a ve bölgemize hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.