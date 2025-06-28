Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ), Türkiye genelinde orman yangınlarının ve çevre suçlarının önlenmesine yönelik teknoloji destekli bir eğitim seferberliği başlattı. Orman Fakültesi Orman Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali İhsan Kadıoğulları ve Prof. Dr. Turan Sönmez tarafından yürütülen çalışmada, Türkiye genelinde 14 bölge ve 35 şehirde çeşitli kurum ve kuruluşlara insansız hava aracı (İHA) kullanımı eğitimi veriliyor.

Bursa Teknik Üniversitesi, orman yangınları ve çevre suçlarıyla mücadeleye yönelik önemli bir çalışmaya imza atıyor. Orman Fakültesi Orman Mühendisliği Bölümü öğretim üyeleri Prof. Dr. Ali İhsan Kadıoğulları ve Prof. Dr. Turan Sönmez tarafından yürütülen çalışmada, 14 bölgede yer alan 35 şehirdeki kamu kurumları ve ilgili kuruluşlara İHA kullanımı konusunda eğitimler veriliyor. Eğitimler kapsamında orman yangınlarının erken tespiti ve hızlı müdahale süreçleri, kaçak yapılaşma, ağaç kesimi gibi yasa dışı faaliyetlerin önlenmesine yönelik senaryolar üzerinde duruluyor. Eğitimler, orman bölge müdürlüklerinden güvenlik güçlerine, belediyelerden çevre koruma ekiplerine, özel kuruluşlara kadar çok sayıda kurumu kapsıyor. Verilen eğitimlerle, orman yangınlarıyla mücadelede ulusal kapasitenin güçlendirilmesine ve çevre suçlarının azaltılmasına katkı sağlaması hedefleniyor.

Orman yangınlarının ve suçlarının anında tespiti sağlanıyor

Bugüne kadar Türkiye genelinde 14 bölgede, 35 şehirde çeşitli kurum ve kuruluşlara, İHA eğitimi verdiklerini belirten Prof. Dr. Ali İhsan Kadıoğulları, "Ülkemizde, iklim değişikliğinin de etkisiyle son yıllarda orman yangınlarının sayısı ve etkisi ne yazık ki ciddi şekilde artış gösteriyor. Bu duruma karşı Orman Genel Müdürlüğü, uzun menzilli İHA sistemlerini keşif ve gözetleme faaliyetlerinde aktif olarak kullanıyor. Biz de ekip olarak, bu alandaki sorumluluğumuzun bilinciyle; ormanlık alanlarda dumanın, yangın tehlikesi taşıyan noktaların tespiti ve yangının yayılım yönünün belirlenmesine olanak sağlayan, orman suçlarıyla mücadele ve orman koruma çalışmalarında etkili biçimde kullanılan İHA sistemlerinin eğitimini veriyoruz" dedi.

Hedef ormanların daha güçlü korunabilmesi

Eğitimlerin içeriği hakkında bilgi veren Prof. Dr. Kadıoğulları, "Bu eğitimlerde, kaçak hafriyat döken araç veya kişilerin hassas konum tespiti, orman izin alanlarının yıllık kontrollerinin doğru bir şekilde yapılması, 8 kilometre yarıçap içinde hedef takibi ve özellikle termal kamera ile gece görüş imkânı sunan entegre sistemlerin etkin kullanımı öğretiliyor. Amacımız, bu teknolojilerin sahada en verimli şekilde kullanılmasını sağlamak ve ormanlarımızı daha güçlü biçimde koruyabilmek" diye konuştu.

Maden sahalarının denetimi, arama kurtarma, kaçakçılıkla mücadele

Prof. Dr. Ali İhsan Kadıoğulları, İHA sistemlerinin yalnızca yangınların tespitiyle sınırlı kalmadığını, çok geniş bir kullanım alanına sahip olduğunu belirtti. Prof. Dr. Kadıoğulları, "İHA sistemleri sayesinde yangına hassas bölgelerin haritalanması ve olası yangınların tespiti mümkün hale gelirken, bununla birlikte maden sahalarının denetimi, kaçak hafriyat dökümlerinin takibi, orman açma ve işgal suçlarının belirlenmesi, kaçakçılıkla mücadelede gece devriyeleri, kadastro çalışmaları, arama-kurtarma operasyonları, ağaçlandırma faaliyetleri, fidan sayımları, teras ve yol ölçümleri gibi pek çok alanda etkin biçimde kullanılabiliyor" ifadelerini kullandı.

Canlı yayın özelliği sayesinde anında görüntü

Drone ve entegre kamera sistemlerinin daha verimli ve aktif kullanımı için eğitimlerin artarak devam ettiğini de belirten Prof. Dr. Ali İhsan Kadıoğulları, "Sahada kullanılan sistemler, 4G modem özelliği sayesinde YouTube üzerinden kapalı devre canlı yayın yapabiliyor. Bu da özellikle orman yangınları ve diğer acil durumların anlık olarak ilgili yöneticiler tarafından izlenmesini ve hızlı karar alınmasını mümkün kılıyor" dedi.