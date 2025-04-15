Resmi kayıtlarda 10,11 ve 12 Nisan günlerinde bazı bölgelerde son 30 yılın en düşük sıcaklık değerlerinin kaydedildiği sıcaklıklardan Kayseri’nin Develi ilçesi de olumsuz etkilendi.

1994-2004-2014 yıllarında ve yaklaşık her on yılda bir yaşanan zirai don nedeniyle bir kısım meyve üreticileri ve tüketiciler etkileniyordu. Ancak 2025 yılındaki yaşanan zirai don son 30 yılda görülen ve 36 ili kapsayan doğa olayı oldu. Resmi makamların don tehlikesine karşı uyarılarını göz önünde bulunduran üreticiler meyve ağaçlarına spring sistemi ile su tozu püskürtme suretiyle çiçekleri ve meyveyi koruma altına alma dahil bir çok yöntemi bahçelerinde uyguladı. Meyve bahçelerinde sabaha kadar üreticilerin diğer üreticilerle diyalog halinde çareler üretmeye çalışarak, bahçelerde pervaneler çalıştırmak, lastik ve saman balyası yakmak, sulama yapmak gibi yollara başvuran üreticiler ellerinden geldiği kadar önlemler almaya çalıştı.

Üreticilerin yeterli olmayan çözümlerinin yanında 12 Nisan 2025 gecesi yaşanan don olayı nedeniyle; Develi ilçesinde de başta elma, kayısı, ceviz, erik, kiraz, ayva, badem, vişne ağaçları olmak üzere birçok meyve ağacının meyvelerini ve çiçeklerinin yüzde 100’e yakınını olumsuz yönde etkilediği sabahın ilk ışıkları ile birlikte ortaya çıktı. Develi İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri de sabah erken saatlerde başlattıkları arazi tetkikleri sonrasında Develi, Tombak, Sarıca, Zile, Gaziköy, Karacaviran, Sindelhöyük ve Soysallı mahalleleri dahil olmak üzere öncelikle meyve bahçelerinde sonra da hububat ekili alanlarda teknik inceleme başlattı. Son zirai don olayından sonra ilçede 6 bin dekar elma kapama bahçesi ve 4 bin dekar kayısı, kiraz, ceviz, ayva, erik, badem ağaçları gibi toplam 10 bin dekar arazideki meyve bahçelerinin etkilendiği görüldü.