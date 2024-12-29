Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda hakkında ’hırsızlık’ suçundan 30 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan kadın yakalandı.

Edinilen bilgiye göre Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince bir adrese yapılan operasyonda; hakkında ’evden hırsızlık’ suçundan 30 yıl 8 ay 12 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan R.G. (31) yakalandı. gözaltına alınan R.G.; emniyetteki işlemlerin tamamlanmasının ardından tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü’nce yapılan açıklamada; Halkımızın huzurunu bozmaya çalışanlar ile mücadelemiz aralıksız ve kararlı bir şekilde devam edecektir" denildi.