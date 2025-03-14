Alanya Belediyesi tarafından batı bölgesindeki 30 yaylaya hizmet verecek Demirkapı-Kuruca Yaylası yolunda başlatılan genişletme çalışmaları, hava durumlarının elvermesiyle birlikte tamamlanarak yayla sezonu öncesinde vatandaşların kullanımına sunulacak.

Alanya’nın batı bölgesindeki 30 yaylaya ulaşımı sağlayan Demirkapı-Kuruca Yaylası yolunda, vatandaşların talepleri doğrultusunda Alanya Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yaklaşık 3,5 kilometrelik genişletme ve düzenleme çalışması başlatılmıştı. Çalışmaların yüzde 85’i tamamlanmış, ancak yoğun kar yağışı nedeniyle geçici olarak durdurulmuştu. Hava şartlarının düzelmesiyle birlikte önümüzdeki hafta çalışmalar yeniden başlayacak. Alanya Belediye Başkan Vekili Murat Levent Koçak, Başkan Danışmanı Nazmi Zavlak ve Fen İşleri Müdürü Atahan Uyar, ekiplerle birlikte bölgede incelemelerde bulundu.