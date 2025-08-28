30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 103. yıl dönümü Ataşehir’de; resmi tören, Zafer TIR’ı ve özel bir sergiyle kutlanacak.

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk komutasındaki Türk ordusunun, 30 Ağustos’ta zaferle taçlandırdığı Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi’nin 103. yıl dönümü, Ataşehir’de büyük bir coşkuyla kutlanacak. Zafer Bayramı coşkusu, Ataşehir’de sabah saatlerinde düzenlenen Atatürk Anıtı’na çelenk sunma resmi töreniyle başlayacak. Barbaros Mahallesi Cumhuriyet Meydanı’nda sabah 8.30’da katılımcıların yerini alacağı törende, çelenkler saat 09.00’da bırakılacak. Ardından da, Ataşehir Belediyesi’nin hazırladığı Zafer TIR’ı ilçe çapında tur atacak. 30 Ağustos’a özel giydirme yapılan ve süslenen TIR, bando eşliğinde 12.00 - 18.00 saatleri arasında mahalleleri dolaşacak.

30 Ağustos’a özel sergi

Ataşehir Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı kapsamında, Cumhuriyetimizin kuruluş sürecini mizahın ve görsel kültürün hafızası üzerinden ele alan özel bir sergiyi de sanatseverlerle buluşturacak. "İstiklalden İnkılaba: Karikatürlerle Atatürk" başlıklı sergi, 30 Ağustos - 30 Eylül 2025 tarihleri arasında İnal Aydınoğlu Kültür Merkezi’nde ziyaret edilebilecek. Cumhuriyet’in kuruluş döneminin yalnızca siyasal değil, aynı zamanda toplumsal ve kültürel dönüşümünü de ortaya koyan sergi, 1921 - 1928 yılları arasında yayımlanmış mizah dergilerinde yer alan Atatürk karikatürlerini gün ışığına çıkarıyor. Tarihçi Hikmet Karaca’nın arşiv çalışmasına dayanan serginin küratörlüğünü Volkan Cihan üstleniyor. Sergi, dönemin önemli yayın organları olan Güleryüz, Akbaba, Karagöz, Ulus ve benzeri basın mecralarından seçilmiş çizimlere yer veriyor.

Sergideki karikatürler, Atatürk’ün ulusal kurtuluş mücadelesinden devrimler dönemine uzanan yolculuğunu, dönemin mizah anlayışının eleştirel, ironik ve duygusal diliyle görünür kılıyor. Aynı zamanda genç Cumhuriyet’in sembolik üretim süreçlerini, iktidar - kamusal alan ilişkilerini ve mizahın dönüştürücü potansiyelini okuma deneyimi sunuyor.