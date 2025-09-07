Mersin Büyükşehir Belediyesinin geleneksel hale getirdiği 30 Ağustos Fındıkpınarı Zafer Kupası Geleneksel Futbol Turnuvası ile Toroslar Belediyesi iş birliğinde düzenlenen Ayvagediği Zafer Kupası Geleneksel Futbol Turnuvası’nın kazananları, ’30 Ağustos Ayvagediği-Fındıkpınarı Süper Kupa Finali’nde karşı karşıya geldi. Toroslar Koray Aydın Stadyumu’nda oynanan finalde, rakibini 4-0 mağlup eden Ayvagediği, Süper Kupanın sahibi oldu.

Final müsabakasını, çok sayıda sporsever büyük bir heyecanla takip etti. Tribünlerde her yaştan vatandaşın yer aldığı karşılaşma, festival havasında geçti.

Ödül töreninde konuşan Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hamit Mert Avcı, TBB Başkan Vekili ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer’in selamlarını ileterek, "42 takım arasından bugüne geldik, bu ciddi bir emek ve çalışmadır. Hem galip takımlarımızı hem de finalde karşılaşma cesaretini gösteren takımlarımızı başkanımız adına kutluyorum. Sporun olduğu yerde sağlık olur, yanlış işler olmaz. Biz her zaman sporun yanında durduk ve durmaya da devam edeceğiz" dedi.

Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Emrullah Taşkın da "Toplamda 42 takımın katıldığı turnuvalar sonunda Fındıkpınarı ve Ayvagediği takımları gayet güzel bir final yaptı. Süper Kupayı kazanan Ayvagediği’ni ve final oynayan Fındıkpınarı takımımızı tebrik ediyorum. Aynı zamanda bütün katılan takımlara ve izleyenlerimize teşekkür ediyorum" diye konuştu.