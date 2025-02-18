Bayburt’un düşman işgalinden kurtuluşunun 107’nci yılı, çeşitli programlarla 3 gün boyunca kutlanacak. 107’nci yıl dönümü etkinliklerinin ilk gününde, milli kahramanların kabirleri ziyaret edilecek.

Kurtuluş günü 107’inci yıl etkinlikleri, 21 Şubat Kurtuluş Komitesi tarafından belirlenen programlarla kutlanacak. Kültürel etkinliklerden, halk oyunlarının sunulmasına, mehteran konserinden, cirit gösterisine kadar birçok etkinliğin yer aldığı kurtuluş etkinliklerinin ilk gün programı ise şu şekilde:

19 Şubat 2025 Çarşamba

Saat 10.00, Şehit Belediye Başkanı Hafız Süleyman Efendi’nin kabrini ziyaret, yer: Ulu Camii bahçesi

Saat 11.00, Miralay Sabri Bey’in kabrini ziyaret, yer: Kaleardı Mahallesi

Saat 12.00, Şehit Kadınlar İffet Anıtı ziyareti, yer: Yukarı Kırzı köyü

Saat 14.00, Bayburt Belediyesi kapalı çocuk oyun alanı açılışı, Ermeni mezalimi konulu fotoğraf sergisi, yer: Bayburt Belediyesi Aile Yaşam Merkezi