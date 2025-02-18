Isparta’nın Kovada Gölü Milli Park Şefliği sorumluluk sahasında yapılan av koruma denetimlerinde 18 avcı kontrol edildi. Avlanması yasak olan keklik avlayan bir avcıya idari yaptırım uygulanırken, ayrıca tazminat cezası verildi.

Isparta’nın Kovada Gölü Milli Park Şefliği sorumluluk sahasında hafta sonu gerçekleştirilen Av Koruma ve Kontrol Denetimleri kapsamında 18 avcı denetlendi. Yapılan kontrollerde, bir avcının avlanması yasak olan keklik avladığı tespit edildi. Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) yetkilileri, bu avcıya idari yaptırım uygularken, aynı zamanda bu sezon avlanması yasak olan kekliği avladığı belirlenen avcıya da tazminat cezası verildi. Yetkililer, doğanın korunması ve kaçak avcılığın önlenmesi amacıyla denetimlerin aralıksız süreceğini vurguladı.