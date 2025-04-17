SASKİ, Söğütlü’de başlattığı altyapı yenileme projesi ile Adapazarı ve Söğütlü ilçesinde bulunan 10 mahalleye kesintisiz içme suyu sağlayacak.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), Söğütlü Beşdeğirmen, İmamlar, Kantar mahalleleri ile Adapazarı Karadere, Elmalı, Büyük Hataplı, Kışla, Küçük Hataplı ve Işıklar mahallelerinin içme suyu geleceğinin teminatı olacak 3 bin 500 metrelik güçlü altyapı dönüşümünü başlattı. Su kayıplarını önleyecek çalışma kapsamında bölgelerin basınç sorunu da kalıcı olarak çözüme kavuşturuluyor. Kantar Mahallesi’nde bulunan içme su deposundan elde edilen su abonelere kesintisiz şekilde ulaşacak.