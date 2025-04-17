Yeşilyurt Belediyesi tarafından düzenlenen panelde, 8’inci Cumhurbaşkanı Turgut Özal ile eski Malatya Belediye Başkanı Hamit Fendoğlu’nun siyasi mirası, ölüm yıl dönümlerinde çeşitli yönleriyle ele alındı.

17 Nisan 1993’te vefat eden 8’inci Cumhurbaşkanı Turgut Özal ile 17 Nisan 1978’de kendisine gönderilen bombalı paketi açmasıyla birlikte gelini ve iki torunuyla birlikte hayatını kaybeden Malatya eski milletvekillerinden ve belediye başkanlarından Hamit Fendoğlu, ölüm yıldönümlerinde Yeşilyurt Belediyesi’nin düzenlediği panel ile anıldı.

Malatya Kongre ve Kültür Merkezi Kemal Sunal Salonu’nda gerçekleşen panelin moderatörlüğünü, Hamit Fendoğlu dönemi belediye başkanvekili ve 15. dönem Malatya Belediye Başkanı Naci Şavata üstlendi. Konuşmacılar arasında, Türkiye Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni İsmail Kapan ile araştırmacı gazeteci ve ’Hamido’ kitabının yazarı Ahmet Dinç yer aldı.

Panelde, Turgut Özal’ın Türkiye’ye kazandırdığı vizyon ve Hamit Fendoğlu’nun Malatya’daki siyasi etkisi farklı yönleriyle ele alındı. Katılımcılar, iki siyasetçinin yaşamları, fikirleri ve bıraktıkları miras üzerine bilgi sahibi olurken Malatya’nın siyasi hafızasına da ışık tutuldu.

Panelin açılışında konuşan Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit, "Türk siyasi hayatında derin izler bırakmış, vizyoner bir lider, devlet adamı ve milletimizin hafızasında müstesna bir yere sahip olan 8. Cumhurbaşkanımız Turgut Özal ile kalleş bir saldırıda şehit düşen eski milletvekillerimizden ve belediye başkanlarımızdan şehit Hamit Fendoğlu’nun fikirleri ve hayalleri yolumuzu aydınlatıyor" dedi.

Hamit Fendoğlu’nun yeğeni MHP Malatya Milletvekili Mehmet Fendoğlu, "Cenab-ı Allah bize 80 öncesini bir daha göstermesin. Gençler bugün bu sözleri duyunca belki tam anlayamazlar ama o günlerin şartlarında okumanın, yaşamanın, ayakta kalmanın ne kadar zor olduğunu çok iyi biliyoruz. Bu süreç Türkiye’ye hiçbir şey kazandırmadı. 1980 darbesinin zeminini hazırlayan olayların en başında 17 Nisan 1978’de yaşanan o hain saldırı gelir. Bu olaylar bir zincirin halkalarıydı" ifadelerine yer verdi.

Fendoğlu, merhum Hamit Fendoğlu’nun sadece kendi ailesinin değil, bir milletin yüreğinde yara bıraktığını ifade ederek, "Allah bize o günleri bir daha yaşatmasın. Devlet varsa biz varız. Özellikle gençlere söylüyorum, amacınız, hedefiniz devlete hizmet olsun" ifadelerini kullandı.

"Rahmetli Özal, Türkiye’ye özgüven kazandırdı"

Konuşmacılardan Türkiye Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni İsmail Kapan, Turgut Özal’ın hayatından kesitler anlatarak, Türkiye’nin modernleşme sürecinde oynadığı kritik rolü vurguladı. Kapan, "Şimdi rahmetli Özal hayattayken onun kıymetini ne kadar bilebildik ki. Vefatıyla birlikte yüz binlerce insanın meydanlara akın etmesi, aylarca mezarı başında insan zincirleri oluşturulması, onun millet nezdindeki değerini gözler önüne serdi. Hala onu anlamamış olanlar var ama sayıları gitgide azalıyor. Turgut Özal Türk milletine bir çığır açtı, yepyeni bir ufuk kazandırdı, özgüven getirdi" şeklinde konuştu.

Özal’ın çocukken pilot olmak istediğini ancak bir kaza sonucu kolunun kırılmasıyla bu hayalinin sonlandığını anlatan Kapan, yaşadığı zorluklara rağmen Türkiye’ye teknokrat, bürokrat ve siyasetçi olarak 40 yılı aşkın süreyle hizmet ettiğini belirtti. Kapan, "Başbakan olduğunda 56 yaşındaydı, 66 yaşında vefat etti. Bu kısa süreye Türkiye’nin çehresini değiştiren büyük reformlar sığdırdı. Özellikle haberleşme sistemlerini dönüştürdü. Eskiden sabit telefon için yıllarca beklenirken, Özal sayesinde Türkiye iletişimde çağ atladı" diye konuştu.

Panelde, hem Turgut Özal’ın vizyoner liderliği hem de Hamit Fendoğlu’nun şehadetinin Türk siyasi tarihinde bıraktığı etkiler ayrıntılarıyla ele alındı. Katılımcılar, geçmişten dersler çıkararak geleceğe umutla bakmanın önemine dikkat çekti.