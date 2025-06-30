Kızılcabölük Kültür Sanat ve Moda festivalinin ikinci gününde sahne alan Işın Karaca, Kızılcabölüklü ve Tavaslı vatandaşlara unutulmaz akşam yaşattı.

Tavas Belediyesi ve Kızılcabölüklüler Vakfının ortak çalışmasıyla düzenlenen 29’uncu Kızılcabölük Kültür Sanat ve Moda Festivalinin ikinci gününde Işın Karaca sevilen şarkılarıyla Kızılcabölüklü ve Tavaslı vatandaşlarla buluştu. Tavaslı vatandaşlar Işın karacanın şarkılarına eşlik ederek eğlence dolu bir gece yaşadılar. Konser, Denizli Milletvekili Şeref Arpacı, Tavas Kaymakamı İsmail Demir, Tavas Belediye Başkanı Kadir Tatık, Beyağaç Belediye Başkanı Sezayi Pütün, İlçe Emniyet Müdürü Ayhan Atabek, İlçe Jandarma Garnizon Komutanı Üsteğmen Fatih Sağlam, Kızılcabölüklüler Vakıf Başkanı Osman Erkli ve vatandaşların katılımlarıyla gerçekleşti.

Ünlü sanatçı Işın Karacaya plaket ve kızılcabölük kumaşıyla dikilmiş elbise takdim eden Tavas Belediye Başkanı Kadir Tatık, "Buralar dokumasıyla, sıcak insanlarıyla, kaşık helvasıyla tanınan bir belde. Zeybeği ile yarengümesi ile baklavası ile bilinen bir ilçe Türkiye’ye ismini duyurmuş Tavas’ız Kızılcabölük’üz . Kızılcabölü önceden bir beldeydi şimdi ise bir mahalle haline geldi. Ama bu mahalle tükettiğinden fazlasını üreten bir mahalle. Her zaman gelişimi destek olan bir belde. Bugün Denizli sanayisine katkı veren bu güzel insanlar burada bir arada. Son zamanlarda yaşanan ekonomik sıkıntılar, ayrışma ve insanlar arasına ekilen nifak tohumlarını burada bir araya gelen değerli halkımızla birlikte Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde bitireceğiz. Birlik ve beraberliği yeniden yaşatabilmek için siyasete girdik ve sizlerin önüne çıktık. Sizlerle birlikte hep beraber ülkemizi aydınlık yarınlara taşımak için çalışacağız" ifadelerini kullandı.