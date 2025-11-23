Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde bu yıl 25’incisi düzenlenecek olan Uluslararası Antalya Piyano Festivali, "Sokakta Müzik Ziyafeti" etkinliği ile başladı. Attalos Heykeli önünde gerçekleşen etkinlikte Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı İsmail Baha Sürelsan Konservatuvarı öğrencileri Antalyalılara müzik ziyafeti sundu.

Bu yıl 25’incisi düzenlenen Uluslararası Antalya Piyano Festivali, konser salonlarının dışına taşarak kentin simge noktalarına da yayıldı. Festivalin açılışını duyurmak üzere Attalos Heykeli önüne kurulan sahnede "Sokakta Müzik Ziyafeti" etkinliği gerçekleştirildi. Etkinlik kapsamında Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı İsmail Baha Sürelsan Konservatuvarı’nın farklı yaş gruplarındaki öğrencileri ve eğitmenleri birbirinden seçkin eserleri çaldı. Festival programı kapsamında düzenlenen konserlerde konservatuvarın piyano başta olmak üzere, enstrüman ve şan bölümü öğrencileri solo ve toplu performanslarla sahne aldı.

Kent meydanı müzikle doldu

Gün boyu devam eden programda öğrenciler, klasik eserlerin yanı sıra çok sesli düzenlemelerle de izleyicilerden alkış aldı. Kentin en işlek noktalarından biri olan Attalos Heykeli önünde gerçekleşen konseri yerli ve yabancı çok sayıda vatandaş ilgiyle izledi. Türkiye’nin en önemli kültür-sanat etkinliklerinden biri olan Uluslararası Antalya Piyano Festivali’nin açılış konseri, 27 Kasım Perşembe günü Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Aspendos Salonu’nda gerçekleşecek. Konserde Türk müziğinin güçlü ve büyüleyici seslerinden biri olan Cem Adrian ve Antalya Devlet Senfoni Orkestrası sahne alacak.