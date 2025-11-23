Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç öncülüğünde yürüttüğü ve ‘En İyi Tarihi Alan Dönüşümü Yapan Belediye’ ödüllü projesi olan Suriçi Camikebir Kentsel Dönüşüm Projesi’nde, ilk etap uygulamaları kapsamında sahada resmi süreçler başlatıldı.

Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç’ın yönetimindeki Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin tarihî kent merkezini modern ve güvenli yaşam alanlarıyla buluşturmayı hedefleyen Suriçi Camikebir Kentsel Dönüşüm Projesi, planlanan takvim doğrultusunda ilerliyor. Cumhuriyet Mahallesi sınırları içerisinde yer alan 2,22 hektarlık alan, 05.01.2021 tarihli Cumhurbaşkanı Kararı ile "Riskli Alan" ilan edilmiş, 27.08.2025 tarihli Bakanlık Oluru ile de çalışmalar 6306 sayılı Kanun’un 6/A maddesi kapsamına alınmıştı. 2022 yılı boyunca yürütülen kapsamlı saha tespitleri ve hak sahipliği çalışmalarıyla alanın dönüşüm altlığı oluşturulurken, 2024 ve 2025 yıllarında güncellenen değerlemeler doğrultusunda 1. Etap için hazırlıklar tamamlandı. 2025 yılı Mayıs-Haziran döneminde hak sahipleriyle uzlaşma sözleşmelerinin imzalanmaya başlanmasıyla birlikte süreç resmen uygulama aşamasına taşındı. Aynı süreçte, proje bölgesinde kiracı olarak bulunan vatandaşlara da düzenli bilgilendirmeler sağlandı. Kentsel Dönüşüm Daire Başkanlığı ekipleri, Temmuz ayı içerisinde işyerlerine birebir ziyaretlerde bulunarak proje takvimi hakkında detaylı bilgi verdi; vatandaşlardan yeni döneme hazırlanması istendi. 05.11.2025 tarihinde, T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından boşaltma ve yıkım ile ilgili hazırlanan bilgilendirme tebligatları sahada uygulanarak ilk etap çalışmalarına ilişkin resmi süreç başlatıldı. Alan içerisindeki mülkiyetlerin Bakanlık ve Büyükşehir Belediyesi adına tescilleri tamamlanırken, hak sahiplerinin yeni proje alanındaki bağımsız bölümleri teslim edildi. Projenin değeri ulusal çapta da karşılık buldu. Büyükşehir Belediyesi’nin Suriçi Camikebir Kentsel Dönüşüm Projesi, Kentsel Dönüşüm ve Şehircilik Vakfı tarafından düzenlenen KentFest 2025 Belediye Ödülleri’nde ’En İyi Tarihi Alan Dönüşümü Yapan Belediye’ ödülüne layık görülerek Türkiye’ye örnek gösterildi.

Şehir merkezinde tarihi kimliği koruyan, güvenli ve modern yaşam alanları oluşturmayı hedefleyen proje, tebligat sürecinin ardından yıkımların tamamlanmasıyla yeni etaplara doğru ilerlemeye devam edecek.