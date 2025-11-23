Mersin Büyükşehir Belediyesi, Gülnar’a özgü Leklek Fasulyesi üretimini artırmak için 15 üreticiye 150 kilo tohum desteği sağladı. Destekle birlikte bölgede yıllar sonra ilk hasat yapıldı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde yerel tohumların korunması ve üretimin sürdürülebilirliğinin sağlanması amacıyla yürüttüğü çalışmalar kapsamında, Gülnar’ın Şeyhömer Mahallesi’nde sadece bu bölgede yetişen ’Leklek Fasulyesi’ için tohum desteği sağladı. ’Yerel Tohumların Yerinde Korunması ve Pazarlanması’ projesi çerçevesinde 15 üreticiye toplam 150 kilo ’Leklek Fasulyesi’ tohumu dağıtıldı. Verilen destekle üretimi artırılan Leklek Fasulyesinin ilk hasadı gerçekleştirildi.

Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen proje ile hem atalık tohumların gelecek nesillere aktarılması hem de üreticilerin ekonomik olarak desteklenmesi hedefleniyor. Türkiye’de yalnızca Gülnar’ın Şeyhömer Mahallesi’nde yetişen Leklek Fasulyesi, bölgenin önemli yerel değerleri arasında yer alıyor.

"Kaybolmaya yüz tutan tohumları geleceğe taşıyoruz"

Tarımsal Hizmetler Dairesinde görev yapan ziraat teknikeri Ali Karakış, proje kapsamında bu yıl ilk kez Leklek Fasulyesi tohumu dağıtımı yapıldığını belirterek, "2020’de buğday, 2023’te nohut dağıttık. Bu yıl da Leklek Fasulyesi için çalışma gerçekleştirdik. Üreticilerimize 150 kilogram tohum desteği sağladık. Bu proje sayesinde yalnızca bu mahallede yetişen Leklek Fasulyesinin kaybolmasının önüne geçiyoruz. Üretimi artırarak ata tohumlarımızı geleceğe aktarıyoruz" dedi.

"Vahap Başkanımızın desteğiyle üretim yeniden arttı"

Şeyhömer Mahallesi Muhtarı Resul Kurar, destekten duydukları memnuniyeti dile getirerek, "Atalarımızdan kalan Leklek Fasulyemiz bitme noktasına gelmişti. Sadece bu bölgede yetiştiği için çok değerli. Vahap Başkanımızın verdiği tohum desteğiyle üretim yeniden arttı. Kendisine çok teşekkür ederiz" diye konuştu.

Üreticilerden Halim Beyaz ise Leklek Fasulyesinin ekonomik değerine dikkat çekerek, "Büyükşehir Belediyesi ata tohumlarına önem veriyor. Leklek Fasulyesi Türkiye’de yalnızca bu yörede yetişen bir ürün. Üretimi artırdıkça ticari getirisi çok daha yüksek oluyor. Destekleri için teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.