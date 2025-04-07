Samsun’un Havza ilçesinde eğitim veren 25 Mayıs Anadolu Lisesi, bilek güreşi sporunda gösterdiği istikrarlı başarılarla adeta marka haline geldi. Okul sporlarında elde edilen dereceler, ulusal ve uluslararası arenada da kendini gösterirken, okuldan bir dünya şampiyonu bile çıkmış durumda.

Geçen yıl Türkiye şampiyonu olan öğrencilerinin yanı sıra dünya şampiyonu çıkararak ilçenin ve okulun gururu olan 25 Mayıs Anadolu Lisesi, bu yıl da çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Okulun spor salonunda yapılan düzenli antrenmanlarla öğrenciler, yeni başarılar için hazırlanıyor.

Bu yıl 7-11 Nisan 2025 tarihleri arasında Kayseri’de Türkiye Bilek Güreşi Federasyonu tarafından düzenlenecek olan "Milli Takım Seçmeleri ve Türkiye Şampiyonası"na okuldan 10 öğrenci katılacak. Farklı illerden kulüp ve sporcuların da yer alacağı bu önemli şampiyonada Havza’yı temsil edecek olan genç sporcular, iddialı bir şekilde hazırlıklarını sürdürüyor.

Zonguldak finallerinde 9 madalya

Öğrenciler geçen günlerde Zonguldak’ta yapılan Bilek Güreşi Gençler B Grup Finalleri’nde 3 altın, 4 gümüş ve 2 bronz madalya kazanarak büyük bir başarıya imza atmıştı. Bu güçlü performans, Kayseri’deki şampiyonaya olan inancı da artırdı.

"Meyvelerini topluyoruz"

Okul Müdürü Mahmut Bekdaş, okul açılır açılmaz antrenmanlara başladıklarını vurgulayarak, "Geçen yıl Türkiye Şampiyonu olan öğrencimiz Şaziye Demir, milli takım seçmelerinde de birinci olarak dünya şampiyonluğunu kazanmıştı. Bu yıl da aynı azim ve kararlılıkla çalışıyoruz. Öğrencilerimizin Kayseri’deki şampiyonada da başarılı olacağına yürekten inanıyorum" dedi.