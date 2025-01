Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu 24 Ocak 2020’te meydana gelen depremde, 28 saat sonra Jandarma Arama ve Kurtarma ekipleri tarafından kurtarılarak Elazığ depreminin sembolü haline gelen Yüsra ile bir araya gelerek sohbet etti.

Elazığ’da 24 Ocak 2020’de meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremde merkeze bağlı Mustafa Paşa Mahallesi’nde bulunan Kalay apartmanı çökmüş, Yıldız ailesinden anne Ayşe (35), baba Hüseyin (36) ile çocukları Onur (12) ve Yüsra (4) enkaz altında kalmıştı. Anne Yıldız ve o dönem 4 yaşında olan kızı Yüsra, 28 saat sonra JAK ekipleri tarafından enkazdan sağ olarak çıkartılırken eşi ve oğlu ise hayatını kaybetmişti. Depremin ardından geçen 5 yılda Yüsra okula başlarken, Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu depremin yıldönümü nedeniyle, aileyle bir ara gelerek 24 Ocak Elazığ depreminin sembolü olan Yüsra ile sohbet etti.

’’2025’te tüm hak sahiplerine evlerini teslim edeceğiz’’

24 Ocak 2020 Elazığ depreminde Elazığ ve Malatya’da hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet dileyen Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu, ’’Bu süreç içerisinde arama kurtarma faaliyetleri büyük bir önem taşıyordu. Depremin 28’inci saatinde Yüsra ve annesini Jandarma Arama ve Kurtarma ekiplerimiz sağ bir şekilde kurtardılar. Bu anlamda Yüsra depremin sembollerinden birisi oldu. Bu tür doğal afetler her zaman için ülkemizin gerçeklerinden birisidir. Biz arama ve kurtarma ekipleri olarak her geçen gün biraz daha iyi noktalara geliyoruz. Bu anlamda biz deprem ve benzeri hazırlıklarımızı her zaman için yapma gayreti içerisinde olacağız. Depremzede vatandaşlarımızı sağlıklı bir şekilde gördükçe de mutlu olup seviniyoruz. 24 Ocak Elazığ’da yaşanan depremde hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet diliyorum. 6 Şubat 2023’te Kahramanmaraş’ta yaşanan deprem ise ülkemizin yaşadığı büyük bir felaket oldu. Rabbim ülkemizi ve milletimizi daha beter acılardan korusun. Vatandaşlarımızın daha sağlam ve huzurlu evlerde yaşamalarını sağlamak için çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Bu çerçevede 24 Ocak 2020 Elazığ depremi ve 6 Şubat 2023 Kahramanmaraş depremlerinin sonrasında ortaya çıkan hasarların giderilmesi ile ilgili olarak da 2025 yılı içerisinde tüm hak sahiplerimize evlerini teslim etmiş olacağız” dedi.

’’Her yıl ocak ayında tekrar deprem olacakmış gibi yaşıyoruz’’

Depremden sonra devletin kendilerini sıcak bir eve yerleştirdiklerini belirten Ayşe Yıldız, “Her zaman bizim yanımızdalar. Depremin yıl dönümü bize zor dönemi hatırlatıyor. Her yıl ocak ayında tekrar deprem olacakmış gibi yaşıyoruz. Zor bir dönemdi, eşimin ve oğlumun kaybı zor bir dönemdi. O acı hiçbir zaman dinmiyor ve o acıyı sürekli yaşıyoruz. Allah herkesten razı olsun. O dönemde herkes bizim yanımızdaydı. Oğlum son nefesinde ‘Anne ben ölüyorum şehit olacağım’ dedi. Yüsra sürekli anne babam kalksın ne zaman kalkacak diyordu, ben ve abisi de babasının yattığını söyledik. İki gün boyunca enkazın altında kalmak çok zordu. Çocuklar yemek ve su istiyorlardı. Çocuklarıma destek vermek için bizi çıkartacaklarını söylüyordum. Allah razı olsun, bizlere ulaştılar ve ilk önce Yüsra’yı kurtardılar. Yüsra benim kucağımdaydı diğerleri ise taşların altındaydı. Zor bir süreçti. Rabbim kimseye yaşatmasın. Ölümle yaşam arasındaydık. Enkaz altında çocukların yaşamasını ve onların hayatta kalmasını düşünüyorduk. Rabbim bir evladımı aldı, bir diğerini bağışladı’’ diye konuştu.