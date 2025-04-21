Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı yaklaşırken, 6 Şubat Depremi’nden en çok etkilenen illerden olan Hatay’daki çocukları unutmadı.

Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik Bayramı’nda 6 Şubat Depremi’nden etkilenen çocukları unutmadı. Başkan Balcıoğlu, 23 Nisan coşkusunu depremden en çok etkilenen illerden biri olan Hatay’daki çocuklarla paylaşmak ve yalnız olmadıklarını hissettirmek adına hediyeler hazırladı. Başkan Balcıoğlu, hediyelerin Afet Koordinasyon Merkezi’nde hazırlandığını belirterek, "Çocuklarımızın yüzlerinde bir tebessüm olabilmek ve yalnız olmadıklarını hissettirebilmek adına 23 Nisan’da yine onlarla birlikte olacağız. Bora ağabeyiniz her zaman yanınızda çocuklar" ifadelerine yer verdi.