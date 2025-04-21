Mersin Büyükşehir Belediyesinin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla bu yıl 2.’sini düzenlediği Uluslararası Mersin Çocuk Festivali sürüyor. Festivalin 2. gününde dünya çocukları kentteki çocuklarla aynı sahneyi paylaştı.

Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığının 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın 105. yılı kapsamında düzenlediği ‘2. Uluslararası Mersin Çocuk Festivali’, kentte tüm coşkusuyla devam ediyor. Festivalin ikinci gününde dünya çocukları, Mersinli çocuklarla bir araya geldi. Kentteki bazı alışveriş merkezlerinde gerçekleştirilen gösterilerinde, farklı kültürlerin dansları Mersin’i renklendirdi. İran, Polonya, Kuzey Makedonya, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Kazakistan, Arnavutluk, Almanya, Rusya Federasyonu, Gürcistan ve Kosova dans toplulukları, Edirne, Adıyaman, Konya, Adana ve Ankara’dan gelen dans topluluklarıyla aynı sahneyi paylaştı. Ayrıca, Mersin’de bulunan çocuk dans toplulukları da 23 Nisan coşkusunu gelen konuklarla birlikte yaşadı. Aileleriyle birlikte gösterilere katılan çocuklar, coşkulu anlar yaşarken, kentin dört bir yanını çocuk kahkahaları sardı.

Festival alanlarında yankılanan neşeye Kent Orkestrasının Mersin İdman Yurdu Meydanında verdiği konser eşlik etti. Kente yayılan ezgilerin ardından, Türk Yıldızları’nın sergilediği gösteri izleyenlere gurur ve heyecan dolu anlar yaşattı. Özgecan Aslan Barış Meydanında ise yiyecek içecek stantları açılarak, çeşitli etkinlik ve gösteriler düzenlendi. Dansın, müziğin, eğlenceli etkinliklerin bir araya geldiği Mersin’de festival coşkusu devam edecek.

"Halkımızla bütünleştiriyoruz"

Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı Koordinatörü opera sanatçısı Bengi İspir Özdülger, Uluslararası Mersin Çocuk Festivali’ni gerçekleştirmekten duydukları gururu ifade ederek, "Bu yıl 2.’sini gerçekleştirdiğimiz Uluslararası Mersin Çocuk Festivali’nde bir aradayız. Çok mutlu ve gururluyuz. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün bütün dünya çocuklarına hediye ettiği, Ulusal Egemenlik Bayramımıza çocukların sahip çıkması yolunda hediye ettiği bu büyük bayramı, büyük bir coşkuyla kutluyoruz" dedi. 10 ülke ve Türkiye’de 7 bölgenin farklı illerinden çocukların bir araya gelerek lansman gösterisi gerçekleştirdiklerini ifade eden Özgülder, "Mersin’de ve Tarsus’taki alışveriş merkezlerinde lansman gösterilerini yapıyoruz. Halkımızla bütünleştiriyoruz. Çünkü 23 Nisan’ı büyük bir coşku ile kutlayalım istiyoruz. Kentin dört bir yanında farklı etkinlikler 23 Nisan sonuna kadar devam edecek" şeklinde konuştu.