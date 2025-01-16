TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ile Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ve Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Kutlamalarına Yönelik İş Birliği Protokolü" imzaladı.ANKARA (İGFA) - TBMM Başkanı Kurtulmuş, Başkanlık Divan Salonu’nda “23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Kutlamalarına Yönelik İş Birliği Protokolü İmza Töreni” düzenlendi.

23 Nisan Milli Egemenlik Haftası dolayısıyla geçen yıl TBMM’de başlatılan Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığının partnerler olduğu organizasyonu kalıcı hale getirmek için bir adım atacaklarını söyledi.

Geçen sene fevkalade güzel programlar icra edildiğini dile getiren Kurtulmuş, Milli Eğitim Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığının ayrı ayrı düzenlediği yarışmalarda Türkiye çapında dereceye girenlere ödüller verildiğini anımsattı. TBMM’deki etkinliklere, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK), Ankara Üniversitesi ve Türkiye Uzay Ajansı’nın yanı sıra birçok kuruluşun katıldığını dile getiren Kurtulmuş, geçen yıl 103 bin kişinin TBMM kampüsüne bir hafta içerisinde giriş yaptığını kaydetti. Kurtulmuş, iyi organize edilmiş programlarla Türkiye'nin dört bir tarafından gençleri aileleriyle birlikte Mecliste ağırlamaktan mutluluk duyduklarını söyledi.

“Bizim amacımız çocuklarımızı kötü alışkanlıktan uzaklaştırmak, spora yönlendirmek” diyen Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Bakanlık olarak sporun tabana yayılması noktasında ciddi çabalar harcadıklarını, geçen yıl düzenlenen ve şölen havasında geçen organizasyonun da çocuklarda, gençlerde heyecan yarattığını belirtti.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ise, 2013’ten bu yana 23 Nisan’ı, bir karnaval havasında kutlamaların yapıldığı program olarak planladıklarını, geçen yıl icra edilen programların da TBMM Başkanı Kurtulmuş’un desteğiyle bambaşka bir boyut kazandığını söyledi. Bakan Tekin, “ulusal egemenlik” kavramını çok önemsediklerini dile getirerek, “Çocuklara ulusal iradeyi, milli iradeyi öğreteceksek bunun başlangıç noktası TBMM’nin sürecin içerisine dahil olmasıdır.” dedi.