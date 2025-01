İstanbul Arel Üniversitesi, 8-10 Mayıs 2025 tarihlerinde “21.Yüzyıl Savaşlarından Alınan Dersler” konulu uluslararası kongre düzenleyecek.

İstanbul Arel Üniversitesi Uluslararası Stratejik Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi (Arel USAM) tarafından düzenlenecek olan kongrede; istihbarat, keşif, gözetleme, ikaz ve ihbar sistemleri, komuta-kontrol-muhabere, manevra, kentsel alanlarda muharebe, ateş desteği, deniz harekâtı, hava harekâtı, hava savunma harekâtı, özel kuvvetler harekâtı, lojistik ve personel faaliyetleri, eğitim, yapay zekâ ve robotik sistemleri ile sivil savunma-halkın korunması alanlarından stratejik, operatif, taktik ve teknik seviyede gözlem, tespit ve savaşlardan alınan derslere odaklanılacak.

Bununla beraber kongrede yapay zekâ, nanoteknoloji, robotik çalışmalar başta olmak üzere gelişmiş teknolojilerin yaygın bir şekilde kullanılmasıyla savaşın stratejik, operatif, taktik ve teknik düzeylerinde yaşanan önemli değişimler masaya yatırılacak.

21. Yüzyıl Savaşlarında teknolojinin etkileri örnekler üzerinden tartışılacak

21. yüzyılda Irak’tan Afganistan’a Orta Doğu’dan Latin Amerika’ya, Afrika’dan Avrupa’ya yaşanan devletlerarası savaşlarda, iç çatışmalarda ve terörizm eylemlerinde kullanılan savaş teknolojileri ve etkileri uzman isimler tarafından gündeme getirilecek. Bununla beraber dramatik sonuçların ortaya çıktığı Rusya-Ukrayna ve İsrail-Hamas çatışmaları da her yönü ile masaya yatırılacak.

Kongrenin en önemli amaçlarından birisi ise değişimleri önceden tespit etmeye ve dersler çıkarmaya kaynak tahsis ederek değişime uyum sağlamak, savaşa hazırlıksız yakalanmaktan kaçınmak ve alınan dersler çerçevesinden yola çıkarak rakiplere üstünlük sağlamak olarak belirlendi.

“Kongreye bildiri göndermek için son tarih 24 şubat”

21. yüzyıl savaşlarını gündeme alan bu kongrede bildiri sunmak isteyen katılımcılar Türkçe veya İngilizce bildiri özetlerini (maksimum 300 kelime) en geç 24 Şubat 2025 tarihine kadar okulun internet adresine göndermesi gerekiyor.

21. Yüzyıl Savaşlarından Alınan Dersler” (Lessons Learned from the 21st Century Wars) başlıklı Uluslararası Kongre, yüz yüze olarak Arel TEKMER (La Quinta by Wyndham Gunesli Istanbul’da) Türkçe ve İngilizce (çift dilli) olarak gerçekleşecek ve katılım ücretsiz olacak.

Kongrenin beklenen çıktıları

Kongrenin beklenen çıktıları ise şu şekilde planlandı:

Mevcut ve muhtemel doktrin ve konseptler hakkında bilgi birikimi oluşturmak.

Harp silah ve araçları, komuta kontrol, istihbarat ve lojistik sistemlerindeki gelişmeler hakkında bilgi vermek.

KBRN sistemleri, siber teknolojiler, bilişim sistemleri, robotik sistemler gibi asimetrik vasıtalarda kaydedilen gelişmeleri takip etmek ve bu konularda yeni açılımlara kapı aralamak.

Teknik, taktik, operatif ve stratejik seviyelerde analiz ve sentezler yapılmasına imkân vermek.

Akademi - Güvenlik Sektörü - Güvenlik Bürokrasisi arasında bilgi teatisi sağlamak.

Talep temelli harp silah araç ve sistemlerindeki gelişmelerin silahlı kuvvetlere kazandırılmasına yönelik yaklaşımlar oluşturmak.

Arz temelli inovatif harp silah araç ve sistemlerinin silahlı kuvvetlere kazandırılmasına yönelik yaklaşımlar oluşturmak.