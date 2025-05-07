Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi tarafından bu yıl 21’incisi düzenlenen Kısaca Uluslararası Öğrenci Filmleri Festivali başladı. Festivalde genç yönetmenlerin filmleri belgesel, animasyon, kurmaca ve deneysel olmak üzere 4 ayrı kategoride değerlendirilerek ödüllendirilecek. Konya Büyükşehir Belediyesi ve Kültür Bakanlığının desteklediği festivalde, genç sinemacılar, usta isimlerle de buluşma imkanı buldu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Konya Büyükşehir Belediyesinin paydaşları arasında yer aldığı, Yönetmen Derviş Zaim’in onur konuğu olarak katıldığı festivalde; oyuncular Cengiz Bozkurt, Kenan Çoban, İsmail Hakkı Ürün, Sitare Akbaş, Mert Turak, Rıdvan Aybars Düzey ve Ali Nuri Türkoğlu gibi sektörün tanınan isimleri öğrencilerle bir araya gelerek deneyimlerini paylaştı. 3 gün sürecek festivalde, kısa filmlerin yanı sıra söyleşiler, atölyeler ve kültürel organizasyonlar da yer alıyor.

"Kültürel ve sanatsal üretimi önemsiyoruz"

Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Yılmaz, Sultan Alparslan Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen festivalin açılışında 21. Kısaca Uluslararası Öğrenci Filmleri Festivali’nde düşünce, duygu ve estetiğin en güçlü ifade biçimlerinden biri olan sinemanın birleştirici gücüyle bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Sanatın; teknolojinin hızla dönüştürdüğü dünyada insanı insan yapan değerlere tutunmayı sağlayan bir köprü görevi gördüğünü ifade eden Prof. Dr. Yılmaz, "Bugün bu festival kapsamında izlediğimiz her film, aslında yeni bir pencere aralıyor. Perdeden kalplerimize savaşın sessiz çığlığını, göç yollarında yitirilen çocukları, dünyanın gözü önünde cereyan eden bir soykırımı, bir annenin duasını taşıyor. Selçuk Üniversitesi olarak kültürel ve sanatsal üretimi en az bilimsel faaliyetler kadar önemseyen bir yaklaşımla hareket ediyoruz. Bu tür organizasyonları desteklemeyi ve genç sanatçılara kendilerini ifade edebilecekleri alanlar açmayı sorumluluk olarak görüyoruz" diye konuştu.

Konya Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Uzbaş, kültür ve sanatın bir milletin hafızası ve vicdanı olduğunu belirtti. 21. Kısaca Uluslararası Öğrenci Filmleri Festivali’nin uluslararası bir niteliğe kavuştuğunu, Türk sinema dünyasının önemli etkinlikleri arasına yer bulduğunu anlatan Uzbaş, "Genç yönetmenlerin, senaristlerin ve sinema sevdalarının buluştuğu bu festival, her şeyden öte sinema sektörü adına önemli bir ilham kaynağıdır. Konya Büyükşehir Belediyesi olarak kültür ve sanatın her alanını desteklemeye, gençlerin kendilerine katkı sunmaya kendimize vazife addediyoruz" dedi.

"Yarışmaya 2 binin üzerinde film başvurusu yapıldı"

Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Vedat Çakır da festival kapsamında Türkiye ve dünyadan 2 binin üzerinde filmin değerlendirmeye alındığını, her filmin kendi içinde bir dünya sunmakla birlikte farklı bakış açısı, hikaye ve duyguları da dile getirdiğini anlattı.

Prof. Dr. Aytekin Can ise 2000 yılında ulusal bir yarışma olarak başlayan festivalin 10 yıldır da uluslararası nitelikte düzenlendiğini aktardı.

Selçuk Üniversitesi Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Ahmet Ak, Prof. Dr. Haldun Soydal, Prof. Dr. Zeki Bayramoğlu, Genel Sekreter Mustafa Karakışla, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Konya Bölge Müdürü Oğuz Tunç’un da katıldığı açılış töreni, festivale katkı sağlayan kurum ve kuruluş temsilcilerine plaket, yönetmen Derviş Zaim’e onur ödülü takdim edilmesiyle sona erdi.