Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, seçim vaadi olarak duyurduğu ‘Çocuk dostu kent’ hedefi kapsamında başlatılan ‘Adıyaman senin’ projesinde bu ay başkanlık makamını, Menderes Ortaokulu 5. sınıf öğrencisi Meryem Yaprak’a devretti.

Çocuk Başkan Meryem Yaprak, Altınşehir Mahallesi’nde yer alan K-4 konteyner kentindeki parkın tamir edilmesi talimatını verdi.

2024 Yılının Ekim ayında hayata geçirilen ‘Adıyaman senin’ projesi, çocukların ihtiyaçlarını daha iyi anlamak, onlara demokrasiyi deneyimlemelerini sağlamak ve taleplerini doğrudan iletmelerini sağlamak amacıyla her ay bir çocuğun başkanlık makamında ağırlanmasını içeriyor. Makama davet edilen çocuk başkanlar, kendi istekleri ve arkadaşlarının ihtiyaçları doğrultusunda birim müdürlerine talimat veriyor ve bu taleplerin yerine getirilmesini sağlıyor.

2025 Yılının ilk konuğu olan Menderes Ortaokulu öğrencisi Meryem Yaprak’ı, “Bu kentin ilk kadın belediye başkanı neden olmayasın Meryem Başkan?” sözleriyle karşılayan Başkan Tutdere, “Adıyaman’ı birlikte yöneteceğiz sözünü verdik. Halkımızla, çocuklarımızla, kadınlarımızla, çiftçilerimizle, işçilerimizle bu kenti el birliğiyle yöneteceğiz. Çocuklarımız için Adıyaman’ı daha yaşanabilir ve güvenilir bir kent yapmak adına her türlü gayreti göstereceğiz” dedi.

Meryem Başkan’ın verdiği talimat doğrultusunda, Altınşehir Mahallesi’ndeki parkın tamiri için çalışmaların başlatılması talimatını Park ve Bahçeler Müdürlüğü’ne ileten Başkan Tutdere, Meryem Başkan’ın önerilerinin en kısa sürede hayata geçirileceğini belirtti.

Ziyaretin ardından Meryem Yaprak’a çeşitli hediyeler takdim eden Başkan Tutdere, ‘Adıyaman senin’ projesi kapsamında çocukları makamda ağırlamaktan büyük mutluluk duyduğunu ve bu buluşmaların düzenli olarak devam edeceğini ifade etti.