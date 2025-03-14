2025 UCI Pist Bisikleti Uluslar Kupası’nda açılış seremonisi düzenlendi. Seremonide Uluslararası Bisiklet Birliği (UCI), tarafından Konya Velodrom’un 10 yıllığına akredite edildiğini tescil eden sertifika teslim edildi.

Dünyanın en büyük pist bisikleti organizasyonlarından biri olan 2025 Pist Bisikleti UCI Uluslar Kupası, ilk kez Türkiye’nin ev sahipliğinde beş kıtadan 44 ülke ve 300 sporcunun katılımıyla Konya Veledromu’nda başladı. Sabah seansında yapılan yarışların ardından düzenlenen açılış seremonisinde konuşan Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Safa Koçoğlu, dünyanın dört bir yanından gelen sporcuları Konya Olimpik Veledromu’nda ağırlamanın kendileri için gurur verici olduğunu ifade etti. Koçoğlu, "Spor, birleştirici ve evrensel bir dildir. Sporun birleştirici gücüyle 5 kıtadan 44 ülkeden gelen 360 sporcuyu aynı heyecan etrafında buluşturuyoruz" dedi.

"Burası bisikletin mabedi"

Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu ise Türkiye’de ilk defa yapılan en büyük bisiklet organizasyonunun Konya’da gerçekleştirildiğini ifade ederek, "Burası bisikletin mabedi. Uzun süredir valimizle, belediye başkanımızla ve Konya ile çalışarak bunları gerçekleştirdik. Hep birlikte çok güzel işler başardık. Aramızda olan geçmiş dönem federasyon başkanı Erol Küçükbakırcı’ya da teşekkür ediyorum. Bisiklet ailesi bir bütün ve inanıyorum ki bu mabetten Avrupa, dünya ve olimpiyat şampiyonları çıkacak. Bu şampiyonları çıkartacak bir Konya var" şeklinde konuştu.

Konya Valisi İbrahim Akın, böyle büyük bir organizasyonun Konya’da düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür ederek, dünyanın dört bir yanından gelen sporculara başarı diledi.

"Yarışacak tüm sporcularımıza başarılar diliyorum"

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ise Konya olarak tarihi bir güne şahitlik ettiklerini aktararak, "Bu güzel atmosferde, dünyanın dört bir yanından gelen sporcularla bir arada olmaktan ve sizleri şehrimizde ağırlamaktan büyük bir mutluluk duyuyorum. Konya, asırlar boyunca farklı kültürlerin buluşma noktası olmuş, hoşgörünün ve kardeşliğin başkenti haline gelmiş bir şehirdir. Bugün, bu kadim şehrin sporla parlayan yüzüne bir kez daha tanıklık ediyoruz. Spor, farklı kültürlerden insanları bir araya getiren en güçlü köprülerden biri. Konya, bu köprüyü en iyi şekilde inşa eden şehirlerden biri olarak öne çıkıyor. Burada yarışacak tüm sporcularımıza başarılar diliyorum" diye konuştu.

Konya Veledromu’na 10 yıllığına akredite sertifikası

Konuşmaların ardından UCI tarafından Konya Valisi İbrahim Akın, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Gençlik Spor Bakan Yardımcısı Safa Koçoğlu ve Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu’na, Konya Veledromu’nun 10 yıllığına akredite edildiğini tescil eden sertifikayı teslim edildi. Bu akreditasyon sayesinde Konya Veledromu’nda ulusal ve uluslararası organizasyonlar düzenlenebilecek ve elde edilen süreler resmi olarak kayda geçebilecek. Daha önce 2021 İslami Dayanışma Oyunları için özel izinle yarışlara ev sahipliği yapan tesis, artık UCI onaylı organizasyonlar düzenleyebilecek ve burada elde edilen dereceler ve puanlar resmi olarak tanınacak.