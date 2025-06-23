Konya’nın merkez Meram İlçe Belediyesi’nin eğitimde örnek projesi Meram Gelişim Akademisi (MEGA), yaz döneminde de çocukların gelişimine katkı sunmaya devam edecek. Bu çerçevede, dopdolu içeriğiyle hayata geçirilen 2025 MEGA Yaz Okulu için kayıtlar 24 Haziran Salı günü başlıyor. Okul, tatil boyunca devam edecek eğlenceli ve zengin eğitim programıyla öğrencileri bekliyor.

Meram Belediyesi’nin ödüllü projesi MEGA, ilçe gençliğini bu yıl da tatil boyunca unutulmaz bir eğitim yolculuğuna çıkarmaya hazırlanıyor. Bu yıl da dopdolu içeriğiyle hayata geçirilen MEGA Yaz Okulu Atölyeleri için kayıtlar başladı. MEGA Yaz Okulu’na başvurular, 24-30 Haziran 2025 tarihleri arasında kabul edilecek. Kayıtlar, www.meramgelisim.com adresi üzerinden online olarak yapılacak.

Meram yaz okulu atölyeleri hem eğlence hem de zengin bir eğitim programı sunuyor

Sadece Meram’da ikamet eden 8-12 yaş aralığındaki çocukların kabul edileceği programda, özel eğitim içerikleri hazırlandı. 8 Temmuz ile 29 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek atölye eğitimleri, her grup için haftada iki gün olarak planlandı. Programda 8-10 yaş ve 11-12 yaş olmak üzere iki ayrı grup oluşturularak, ders içerikleri bu yaş gruplarının ilgi ve gelişim düzeyine göre belirlendi. MEGA Yaz Okulu, çocukların zihinsel ve akademik gelişimini desteklemek amacıyla temel ve seçmeli derslerden oluşan zengin bir program sunuyor. Atölyelerin temel eğitim programında; bilim ve fen derslerinin yanı sıra akıl ve zeka oyunları, cebir, robotik kodlama, yapay zeka, İngilizce, değerler eğitimi ve MEGA etkinlikleri gibi birçok branş yer alıyor.

"Yaz okulu eğlenerek öğrenmenin en güzel örneklerinden biri"

Bu geniş kapsamlı içerik sayesinde çocukların hem akademik bilgi kazandığını hem de yeteneklerini keşfetme imkanı bulduğunu söyleyen Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, tüm Meramlı çocukları bu değerli eğitim fırsatını değerlendirmeye davet etti. MEGA Yaz Okulu’nun, Meramlı çocukların yaz tatilini verimli, eğitici ve eğlenceli etkinliklerle geçirmesini sağlamak amacıyla hayata geçirildiğinin altını çizen Başkan Kavuş, MEGA’nın kısa sürede büyük bir eğitim markasına dönüştüğünü belirterek, "MEGA, her yıl 75 bin öğrencinin hayatına dokunan, eğitimlerine katkı sunan örnek bir proje. Yaz tatili boyunca da bu anlayışı sürdürüyoruz. Yaz Okulu, eğlenerek öğrenmenin en güzel örneklerinden biri. Bu okulda çocuklarımız hem bilişimle tanışacak hem de sanatla iç içe olacak. Öğrencilerin zihinsel, teknolojik ve sanatsal alanlarda beceriler edinmeleri, toplumsal ve ahlaki değerlerle donanmaları ve arkadaşlık ilişkilerini güçlendirmelerini hedefliyoruz. Tatil sonunda daha donanımlı bireyler olarak okullarına döneceklerine yürekten inanıyorum" dedi.