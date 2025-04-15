Balıkesir WBC Turan Şampiyonu Buğra Öner oldu. Balıkesir’de düzenlenen maçların finalinde Buğra Öner, Azerbaycanlı rakibi Ramal Amanov’u 8. raunt sonunda teknik nakavt ile yenerek kemerin sahibi oldu.

Dünyanın birçok ülkesinden gelen güçlü boksörler, Balıkesir’de kazanmak için ringe çıktı. Gecenin finalinde WBC Gençler Dünya Şampiyonu Buğra Öner ve 2015 Profesyonel Boks WBA Uluslararası Şampiyonu yaptığı 29 müsabakanın 21’ini kazanmış Azerbaycanlı boksör Ramal Amanov ile karşılaştı. Mücadelenin 3. raundunda kolunda tendon atmasına rağmen tek kolla ringde mücadeleye devam ederek üstün bir başarıya imza atan Buğra Öner, Profesyonel Boks Konseyi’nin gözetiminde 8. Raunt sonunda Teknik Nakavt ile rakibini mağlup ederek WBC Turan Kemerinin sahibi oldu kemeri Türkiye ve Balıkesir’e kazandırdı.

Göz kamaştıran ışık şovları, Muhteşem kültür, sanat ve dans gösterileri, Konserler ve DJ Performansları ile katılımcılara hem eğlenceli hem de adrenalin dolu gece yaşatan TBA Boxing WBC Boks Organizasyonu geniş bir katılımcı kitlesi tarafından takip edildi.