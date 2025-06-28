Türkiye Belediyeler Birliği ve Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, 2025 Avrupa Diploması’nı, Fransa’nın Strasbourg kentinde, Avrupa Parlamenter Meclisi Avrupa Ödülü Komitesi Başkan Yardımcısı Pierre Alain Fridez’den aldı.ADANA (İGFA) - Türkiye Belediyeler Birliği ve Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar şu ifadeleri kullandı: “Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi tarafından verilen ‘Avrupa Diploması’ kentimizin demokrasiye, insan haklarına, hukukun üstünlüğüne ve Avrupa değerlerine olan bağlılığının uluslararası alanda tescili niteliği taşıyor. Bu yıl Türkiye’den sadece iki kente verilen bu prestijli ödülü Adana’mıza kazandırmanın gururunu yaşıyoruz.

Avrupa Ödülü yolculuğunun ilk ve ön önemli aşamasını başarıyla tamamladık. Şimdi hedefimiz; Şeref Bayrağı, Şeref Plaketi ve nihayetinde Avrupa Ödülü’nü almak.

Hep birlikte daha çağdaş, daha güçlü bir Adana için çalışmaya devam edeceğiz.”