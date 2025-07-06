ÖSYM, bugün uygulanan 2025-ALES/2 sınavına ilişkin temel soru kitapçığı ile cevap anahtarını yayımladı. Cevapların yüzde 10'u erişime açıldı.ANKARA (İGFA) - ÖSYM, 6 Temmuz'da uygulanan 2025 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı’nın (2025-ALES/2) Temel Soru Kitapçığı ile Cevap Anahtarı’nın yüzde 10’unu erişime açtığını duyurdu.

Sınava başvuran adayların Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle 10 gün süreyle erişilebileceği belirtilen açıklamada, Temel Soru Kitapçığı’nın görüntüleme süreci 16 Temmuz 2025 tarihinde saat 23.59’da sona ereceğini kaydetti.

ÖSYM açıklamada soruların Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında eser niteliğinde olup telif hakları ÖSYM'ye ait olduğunun altını çizerek çoğaltılamayacağı, dağıtılamayacağı ve yayımlanamayacağını bildirdi.