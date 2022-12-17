İtfaiye ekipleri yangını söndürürken otomobil kullanılamaz hale geldi. Polis ekipleri olayla ilgili tahkikat başlattı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay, merkez Nilüfer ilçesi Minerali Çavuş Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, bir otomobilin motor kısmından dumanlar çıkmaya başladı. Dumanlar yerini kısa sürede alevlere teslim ederek otomobil alev alev yanmaya başladı.

Bursa’da bir otomobil alev alev yandı. O anlar kameraya yansıdı.

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