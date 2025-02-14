TÜİK'in 2024 yılı Aralık ayı verilerine göre aylık bazda aynı kalan ücretli çalışan sayısı, yıllık bazda yüzde 2,2 artış kaydetti.ANKARA (İGFA) - TÜİK, 2024 yılının son ayına ilişkin 'Ücretli Çalışan İstatistikleri'ni yayımladı. Buna göre ücretli çalışan sayısı yıllık yüzde 2,2 arttı.

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı bir önceki yılın aynı ayında 15 milyon 244 bin 39 kişi iken, 2024 yılı Aralık ayında 15 milyon 582 bin 255 kişi oldu.

Alt detaylarına bakıldığında; 2024 Aralık ayında ücretli çalışan sayısı yıllık olarak sanayi sektöründe yüzde 0,9 azaldı, inşaat sektöründe yüzde 4,2 arttı ve ticaret-hizmet sektöründe yüzde 3,7 artış kaydetti.

Bu arada ücretli çalışan sayısı aylık bazda aynı kaldı. Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı 2024 Aralık ayında bir önceki aya göre aynı kalırken, alt detaylarına bakıldığında 2024 Aralık ayında ücretli çalışanlar aylık olarak sanayi sektöründe yüzde 0,1 azaldı, inşaat sektöründe yüzde 0,1 azaldı ve ticaret-hizmet sektöründe aynı kaldı.