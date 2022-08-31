1. Tüketiciler Artan COVID-19 Güvenliği ve Temizliği İstiyor: Pandemi nedeniyle sağlık endişelerinin 2023’e kadar devam etmesi bekleniyor. Ve 2023'teki seyahat alanında da bir faktör olabilir. Tüketiciler, diğer yolculara genel olarak maruz kalmanın ve uçağa binmenin seyahatin en çok endişe yaratan iki parçası olduğunu söylüyor.

1. Tüketiciler Artan COVID-19 Güvenliği ve Temizliği İstiyor:

Pandemi nedeniyle sağlık endişelerinin 2023’e kadar devam etmesi bekleniyor.

Ve 2023'teki seyahat alanında da bir faktör olabilir.

Tüketiciler, diğer yolculara genel olarak maruz kalmanın ve uçağa binmenin seyahatin en çok endişe yaratan iki parçası olduğunu söylüyor.

2. Gezginler Tek Başına Gidiyor:

Yakın tarihli bir Booking.com anketi, katılımcıların %17'sinin yalnız bir seyahat planladığını bildirdi.

Bu sayı, insanların %30'unun kendi başlarına bir seyahat planladıklarını söylediği Temmuz 2020 anketinde neredeyse iki katına çıktı.

3. Gezginler Yerel Deneyimler İstiyor:

Seyahat endüstrisinde "deneyim ekonomisi" çok büyük.

Ancak önümüzdeki yıllarda daha az insan sıradan tatil aktivitelerine yerleşebilir.

Bunun yerine, "tüketiciler, kendilerini ana akım turizm sağlayıcılarından uzaklaştırarak ve kendilerini daha anlamlı hissettiren eğlencelere girişerek otantik deneyimlerin peşinden gidecekler."

4. Seyahat Teknolojisini Benimseme Hızlanıyor:

Neredeyse tüm işletmelerde olduğu gibi, teknoloji seyahat endüstrisine görünüşte sonsuz fırsatlar sunuyor.

Salgın, yalnızca seyahat endüstrisinde teknolojinin benimsenme hızını artırdı.

5. Tüketiciler İş ve Eğlence Seyahatini Karıştırıyor:

En son istatistikler, Amerika'da yaklaşık 5 milyon dijital göçebe olduğunu söylüyor.

Konumdan bağımsız olma, seyahat etme ve uzaktan çalışma kavramı pandeminin başlangıcından bu yana daha da popüler hale geldi.

Konaklama endüstrisi özellikle dijital göçebelere hitap etmeye başlıyor.

6. Seyahat Endüstrisi Sürdürülebilirlik Konusunda Ciddileşiyor:

Son veriler, ABD'li gezginlerin yarısından fazlasının sürdürülebilir seyahat söz konusu olduğunda yeterli seçenek olmadığına inandığını gösteriyor.

7. Elektrikli Hava Yolculuğu Yaygınlaşıyor:

Sürdürülebilirlikten bahsetmişken, uçan Tesla'lar sonunda burada.

Bu trendler sayesinde seyahat endüstrisi ve tüketiciler arasında dinamik bir ilişki görebiliriz.

Bu, 2023'te de devam etmesi kesin olan bir itiş-çekiştir. İster COVID ister iklim değişikliğiyle ilgili endişeler nedeniyle olsun, gezginlerin değişen istek ve ihtiyaçlarına hızla uyum sağlayabilen şirketler, gelecekteki başarı için en uygun şirketler olacaktır.

Kaynak: Josh Howarth