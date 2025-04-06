65 farklı ülkeden, bin 800’ü yabancı olmak üzere yaklaşık 10 bin sporcunun katılım sağladığı 20. Uluslararası Runtalya Maratonu, Antalya’da başladı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı himayelerinde, Antalya Valiliği koordinesinde düzenlenen 20. Uluslararası Runtalya Maratonu, Antalya’da başladı. 65 farklı ülkeden, bin 800’ü yabancı olmak üzere yaklaşık 10 bin sporcunun katılım sağladığı organizasyonda; Maraton, Yarı Maraton, 5K, 10K, 21K, 42K, 10K TeamRun olmak üzere çeşitli kategorilerde yarışlar düzenlenecek.

Maratonun Startını Vali Hulusi Şahin Verdi

Atatürk Kültür Merkezi önünde başlayan maratonun startını Antalya Valisi Hulusi Şahin verdi. Maratona, Vali Hulusi Şahin’in yanı sıra Vali Yardımcısı Tahsin Aksu, Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Hasan Akkoyun, Konyaaltı Kaymakamı Rahmi Köse, Gençlik ve Spor İl Müdürü Yavuz Gürhan, İl Kültür ve Turizm Müdürü Candemir Zoroğlu, sporcular ve vatandaşlar da katıldı.

Türkiye’nin En Büyük Lifestyle Etkinliği

2006 yılından itibaren kesintisiz olarak düzenlenen Runtalya Maratonu; profesyonel ve amatör sporcuların yanı sıra markaları ve sivil toplum kuruluşlarını da buluşturan önemli bir spor ve yaşam etkinliği olma özelliğini sürdürüyor.

Türkiye’nin en büyük "lifestyle" maraton etkinliği olarak düzenlenen yarışların ardından, ödül töreni ve çeşitli etkinlikler gerçekleştirilecek.