Türk ve dünya edebiyatının önemli isimlerinden şair Nazım Hikmet Ran, vefatının 62. yılında Manavgat Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlenen özel bir programla anıldı.

Manavgat Belediyesi’nin ev sahipliğinde, Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin katkılarıyla gerçekleştirilen anma gecesi, "Nazım’ın Rüyası" adlı müzikli gösteriyle sanatseverlerle buluştu.

Program boyunca büyük ustanın yaşamı, eserleri ve edebi mücadelesi, şiir, müzik ve anlatı eşliğinde sahneye taşındı. Nazım’ın seçkin şiirleri, usta yorumcu Alpdoğan Esenoğlu tarafından seslendirilirken, anlatıcı Reyhan Görkan sahnede Nazım’ın hayat öyküsünü ve mücadele dolu yaşamını aktardı. Fatoş Haznedar ise yorumladığı müziklerle izleyicileri, Nazım’ın dizelerinde geçen duygularla baş başa bıraktı.

Geceyi, Manavgat Belediye Başkanı Op. Dr. Niyazi Nefi Kara, Antalya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Cemil Böcek, İsmail Baha Sürelsan Konservatuvarı Şube Müdürü Okan Atila ve çok sayıda vatandaş yerinde izledi.

"Umutlarımız hep sürecek"

Program sonrası bir konuşma yapan Manavgat Belediye Başkanı Op. Dr. Niyazi Nefi Kara, Nazım Hikmet’in kendi hayatındaki etkilerini şöyle anlattı:

"İlkokul ikinci sınıftan bu yana şiir yazıyorum. Ortaokul ikinci sınıfta Nazım Hikmet’i okumaya başlayınca 6 ay hiç şiir yazamadım. Onun dizeleri beni öylesine etkiledi ki kelimeler adeta dilimden kaçtı. Nazım’ın şiirinde umut hiç bitmiyor. Diyoruz ya ’Nazım Hikmet Memleket, Memleket Nazım Hikmet.’ Bitmeyen umutlarımız hep sürdü, sürecek."