Kemer Belediyesi, bayram öncesinde kurban satış alanlarında denetimlerde bulundu.

Kemer Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Fevzi Uzun ve Kemer Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelindeki kurban satış yerlerinde denetimlerde bulundu. Yapılan denetimlerde kurbanlıkların sağlık raporlarına, hangi bölgeden geldiklerine, kulak küpelerine, satış yerindeki hijyen durumuna bakıldı.

"Tüm halkımızın ve İslam aleminin Kurban Bayramı’nı kutluyorum"

Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu yaptığı açıklamada, "Halkımızın Kurban Bayramı’nı sağlıklı ve huzurlu bir şekilde geçirebilmeleri için gereken tüm önlemleri aldık. Kurban satış ve kesim yerlerinde düzenli olarak denetimlerimiz yapılıyor. Şimdiden tüm halkımızın ve İslam aleminin Kurban Bayramı’nı kutluyorum" diye konuştu.