Bu yıl İstanbul’da düzenlenecek Türkiye’nin en büyük açık hava bilim etkinliği olan TEKNOFEST’e dair hazırlıklarını aralıksız sürdüren Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ), bir yandan da yarışlara hazırlanan öğrenciler için sponsor bulmaya devam ediyor.

Üniversite-Sanayi işbirliği kapsamında farklı kurumlarla ortak bilimsel projeler yürüten BUÜ, TEKNOFEST yarışlarına hazırlanan gençler için de özel sektör temsilcileriyle işbirliği yapıyor. Teknoloji alanındaki çalışmalarıyla ön plana çıkan Trex Dijital Akıllı Üretim Sistemleri firması, otonom araç kategorisinde yarışacak olan OTAGG - Otonom Sistemler Geliştirme Topluluğu’na sponsor olmayı kabul etti. Hazırlanan işbirliği protokolüne Rektör Prof. Dr. Ferudun Yılmaz ile firma Yönetim Kurulu Başkanı İlhan Özdemir imza attı.

Törende konuşan Rektör Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, yer aldıkları araştırma üniversiteleri liginde daha üst sıralara çıkabilmek adına akademik ve bilimsel anlamda yoğun bir çaba içerisinde bulunduklarını söyledi. Diğer araştırma üniversiteleri ile tatlı bir rekabetin içerisinde olduklarına vurgu yapan Prof. Dr. Ferudun Yılmaz; "Üniversite olarak tüm planlamalarımızı ve çalışmalarımızı araştırma üniversiteleri arasında kalabilmek ve burada daha üst sıralara tırmanabilmek için yürütüyoruz. Bilimsel faaliyetlerimiz ve projelerimize de hep bu gözle bakıyoruz. Bu noktada üniversite-sanayi işbirliğinin daha da geliştirilmesine ve bu işbirliğinden elle tutulur projelerin çıkmasına çok ihtiyacımız var. TEKNOFEST’e katılan öğrencilerimizin yaptığı projelerin niteliğini gördükçe heyecanımız daha da artıyor. Son derece özel çalışmalar görüyoruz. Onlara bu süreçte elimizden gelen desteği veriyoruz. Ancak bizim de bir yere kadar gücümüz yetiyor. İş dünyasından gelen destekler elimizi kuvvetlendiriyor. Öğrencilerimizin çalışma şevkini yükseltiyor. Firmanın yöneticilerine duyarlılıklarından ötürü teşekkür ediyoruz. İşbirliğimizin daha da genişleyerek devam etmesini diliyorum" şeklinde konuştu.

Trex Dijital Akıllı Üretim Sistemleri Yönetim Kurulu Başkanı İlhan Özdemir de Bursa Uludağ Üniversitesi ile uzun yıllardır ortak çalışmalar yaptıklarına işaret ederek; "Mezunu olduğum üniversitem için, üniversite-sanayi iş birliği kapsamında sözde kalmadan desteklerimizi sürdürüyoruz. Bu iş birlikleri, Bursa’nın kazanması için var. Şehrimiz için değer kazandıracak bu tür projelerin sağlıklı şekilde ilerleyebilmesi adına fon oluşturulması büyük önem taşıyor. Bu noktada, şehrimizin kıymetli yöneticilerinin ve karar alıcılarının da bu vizyoner çalışmalara ilgi ve destek göstermelerini temenni ediyoruz. Gençlerimizin TEKNOFEST’e en iyi şekilde hazırlanmaları ve başarılı sonuçlar almaları için katkı vereceğiz. Şimdiden hepsine başarılar diliyoruz. Yolları açık olsun" dedi.

İmza töreninde BUÜ Ar-Ge Koordinatörü Prof. Dr. Esra Karaca, üniversite ve firma yöneticileri, Üniversite Güçlendirme Vakfı Müdürü Ramazan Üzü, akademik ve idari personel ile öğrenciler de hazır bulundu.