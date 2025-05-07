Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, 2. Organize Sanayi Bölgesi’nde incelemelerde bulundu.

Bölgede yürütülen altyapı çalışmalarıyla( bağlantı yolu, doğal gaz, fiber hat, su şebekesi) ilgili yetkililerden bilgi alan Vali Çiftçi, sürecin hızla tamamlanması için talimat verdi. Üretimde olan ve inşaatı süren fabrika ve işletmeleri de ziyaret eden Vali Çiftçi, yatırımcılarla son durumu değerlendirdi.

Ziyarete; Vali Yardımcısı İlyas Öztürk, Aziziye Kaymakamı Muhammed Tugay, EBB Genel Sekreteri Zafer Aynalı, Yakutiye Belediye Başkanı Dr. Mahmut Uçar, ETSO Başkanı Saim Özakalın ve 2. OSB Müdürü Fırat Karakaya ve kurum amirleri de katıldı.