Bursa’da 3 şüpheli, iki gün arayla farklı adreslerden motosiklet çalıp kayıplara karıştı. Harekete geçen polis, şüphelileri güvenlik kameralarından tespit edip yakaladı. Şüphelilerden birinin 20 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı ortaya çıktı.

Bursa’nın Nilüfer ilçesinde iki gün arayla iki motosiklet çalan T.B. (22), M.B. (24), ve S.T. (17), kayıplara karıştı. Güvenlik kameralarına yakalanan şüpheliler, görüntülerde bir sitenin duvarından atlayarak içeri girdiği ve çaldıkları motosikletle de son sürat kaçtığı görüldü. Mağdur vatandaşlar, araçlarının çalındığını fark edince 112 ekiplerini arayıp yardım istedi.

Devreye Bursa Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler girdi

İhbar üzerine Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü, Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, şüphelileri yakalamak için çalışmalara başladı. Ekipler, iki günde iki ayrı hırsızlığa karışan şüphelileri, bir günde tespit etti. Hırsızlık yapmak için taksiyle olay yerine geldiği belirlenen şüphelilerden biri, olay öncesi takside unuttuğu telefonunu almak için taksi durağına almaya geldiği görüldü. Şüphelilerin tespit edilmesi üzerine yapılan operasyonda yakalanan 3 şüpheliden, T.B.’nin 20 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlü firar olduğu ortaya çıktı. M.B.’nin 23, S.T.’nin ise 11 adet suç kaydı olduğu öğrenilirken, adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.