Adana’nın Ceyhan ilçesinde bir kişi evinde başından tabancayla vurulmuş halde ölü bulundu. Olayın ardından ölen kişinin karısı ve iki oğlu polis tarafından gözaltına alındı.

Olay, 29 Mayıs günü sabah saatlerinde Ceyhan ilçesine bağlı Belediye Evleri Mahallesi’nde meydana geldi. 3 çocuk babası Şehmuz A. (50), sabah saatlerinde kahvaltıya uyanmayınca, eşi E.A. odasına girmek istedi ancak kapının kilitli olduğunu fark etti. İddiaya göre, komşusundan yardım isteyen E.A., kapının kırılmasıyla içeri girdiğinde eşini kanlar içinde ve hareketsiz buldu.

Başından vurulmuş halde yatan Şehmuz A. için 112 Acil Çağrı Merkezi’ne haber verildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Şehmuz A.’nın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri ise yaptığı ilk incelemede, olayda kullanılan silahı bulamadı.

Şehmuz A.’nın cenazesi, otopsi için götürüldüğü Adana Adli Tıp Kurumu’ndan yakınlarına teslim edilerek toprağa verildi. Cinayet şüphesiyle harekete geçen ekipler, eşi E.A. ile iki oğlunu gözaltına aldı. Üç kişinin emniyetteki sorgusu sürerken, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.