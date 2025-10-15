Sivas’ın Zara ve Suşehri ilçeleri arasında bulunan Geminbeli Geçidi’nde sonbaharda renk cümbüşü oluştu. Kartpostallık görüntülerin oluştuğu geçit, dron ile havadan görüntülendi.

Sivas’ın Zara ve Suşehri ilçeleri arasında bulunan ve İç Anadolu Bölgesi’ni Karadeniz’e bağlayan Geminbeli Geçidi’nde sonbaharın gelmesiyle birlikte eşsiz manzaralar oluştu. Her mevsim ayrı bir güzelliğe bürünen 2 bin 10 rakımlı Geminbeli Geçidi’nde bulunan ağaçlar, birçok farklı renge büründü. Sarı, kırmızı, yeşil ve kahverengi renklerinin birçok tonunun birleştiği geçitteki ormanlık alan yağlı boya tablolarını aratmadı. Fotoğraf tutkunları için kartpostallık görüntülerin oluştuğu geçitteki renk cümbüşü, dron ile havadan görüntülendi.