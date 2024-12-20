Üreticilere desteğini sürdüren Manisa Büyükşehir Belediyesi, Salihli ve Selendi ilçelerindeki arıcılara da kovan dağıtımını gerçekleştirdi. Hibe desteği kapsamındaki 2 bin kovan, Manisa genelinde üreticilere teslim edildi.MANİSA(İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin Arıcılık Kayıt Sistemi’ne kayıtlı en az 30 en fazla 120 kovana sahip arıcılara yönelik gerçekleştirdiği kovan desteği, Salihli'de 26 üreticiye 260 ve Selendi'de 9 üreticiye 90 kovan dağıtılmasıyla Manisa genelinde tamamlandı. 2 bin arı kovanı üreticiyle buluştu. Destek kapsamında yüzde 50 hibe sağlanırken, orman yangınlarında zarar gören üreticilere yüzde 100 hibe sağlandı. Dağıtım töreninde arıcılar ve muhtarlarla buluşan Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Yılmaz Usta, ''Çiftçimizin, hayvancılarımızın ve siz arıcılarımızın hep yanındayız. Arıcılığın ekosistem üzerindeki etkisini hepimiz biliyoruz. Daha güzel yarınlar için arıcılık bizler için çok önemli. Hep birlikte büyüyeceğiz'' dedi.

Salihli'deki dağıtım törenine; Manisa Büyükşehir Belediyesi Salihli Koordinatörü Mahmut Kayahan, Salihli Ziraat Odası Başkanı Cem Yalvaç, CHP İlçe Başkanı Enver Akgün, Salihli Muhtarlar Derneği Başkanı Mehmet Çelik ve bölgedeki muhtarlar katıldı. Selendi'de ise; Selendi Ziraat Odası Başkanı Server Akyıldız, CHP İlçe Başkanı Selim Kurt, Selendi Muhtarlar Derneği Başkanı Mehmet Ustacı ve muhtarlar yer aldı.

