Bu yıl ikincisi düzenlenen Betül Çoban voleybol turnuvası sone erdi. Dört takımın katıldığı turnuvada Merinos Voleybol takımı oynadığı tüm maçları kazanarak şampiyon oldu.

Merinos Voleybol Kulübü alt yapısında yetişen ve iki yıl önceki deprem felaketinde hayatını kaybeden Merinos spor voleybolcusu Betül Çoban adına düzenlenen turnuvada dört takım mücadele etti. Birinciliği Merinos Voleybol takımı göğüslerken Zeugma Voleybol takımı ikinci, Antepia Voleybol takımı üçün ve Büyükşehir Belediyesi Voleybol takımı da dördüncü oldu. Merinos Voleybol Kulübü tarafından düzenlenen ve Gaziantep Üniversitesi Sporium salonunda oynanan maçlara yoğun ilgi olduğu gözlendi. Eleme usulü yapılan maçlar sonunda yapılan törenle takımlara kupaları verildi. Kupa töreninde bir konuşma yapan Merinos Voleybol Kulübü Başkanı Ali Atalar, turnuvanın geleneksel hale getirilerek her yıl yapılacağını ifade etti. Atalar, "İki yıl önce yaşadığımız depremde hayatını kaybeden ve yıllarca takımda görev yapan Betül Çoban için bu yıl ikincisini düzenlediğimiz turnuvanın kupa töreni için bir araya geldik. Betül Çoban’ın adını yaşatmak adına her yıl bu etkinliğimizi düzenleyeceğiz. Gaziantep’in yetiştirdiği ender sporculardan birisi olan Betül’ rahmetle anıyoruz. Bu turnuvada Merinos Voleybol takımının şampiyon olmasının da bizim açımızdan özel bir var. Bu kupayı onun adına alıyoruz. Genel sekreterine. Spor Bilimlerinin değerli hocalarına, Gençlik Spor İl Müdürüne, Gaziantep Büyükşehir Gençlik Spor daire Başkanına ve katılan tüm takımlara teşekkür ediyorum" dedi.